Oroscopo Pesci di dicembre | serenità in amore | momento faticoso per il fisico

Oroscopo 3 dicembre : Ariete diffidente - incomprensioni per i Pesci : L'Oroscopo del 3 dicembre annuncia una ventata di novità abbastanza interessanti per ciascun segno zodiacale. In particolare ci saranno novità lavorative per i nativi del Toro ed incomprensioni d'amore per i nati sotto il segno dei Pesci. Nel dettaglio, l'astrologia di martedì e le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 simboli dello Zodiaco....Continua a leggere

Oroscopo Pesci - dicembre : buon periodo per gli affari : dicembre è ormai arrivato anche per il segno zodiacale dei Pesci. Di seguito, scopriamo le stelle e gli astri riguardanti il settore sentimentale, lavorativo e salutare per questo ultimo mese dell'anno solare 2019. Leggiamo anche come i nativi sotto i Pesci potranno affrontare nel miglior modo possibile le giornate delle festività e vivere serenamente il periodo natalizio. Negli ultimi tempi a livello di forma fisica ci sono stati dei cali, a ...

Oroscopo 2020 Pesci - amore : sentimenti sempre più forti : Il 2020 per il segno dei Pesci sarà davvero molto positivo in ambito sentimentale. Le relazioni conosceranno concretezza e affiatamento, mentre le conquiste potrebbero essere meno favorevoli nella seconda metà dell'anno. Le amicizie saranno delle vere e proprie “garanzie” per molti mesi, ma quelle più “vecchie” dovranno essere rivedute. L'intesa in famiglia non sempre sarà autentica, bisognerà valutare i membri caso per caso....Continua a leggere

L'Oroscopo del 2 dicembre : nessun miglioramento per il Cancro - Pesci in allerta : Inizia una nuova giornata per tutti i segni dello Zodiaco. L'oroscopo del 2 dicembre annuncia una giornata piena di ottimismo per i Gemelli. Per le persone del Leone, invece, non è un periodo molto tranquillo. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali. Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Non lasciatevi sfuggire le occasioni che si presentano in ...

L'Oroscopo di domani 2 dicembre : Leone lunatico - bene l'amore per i Pesci : L'oroscopo di domani 2 dicembre è pronto a illustrare cosa riserva questa giornata a ciascun segno zodiacale. Il buongiorno si vede al mattino per cui questo lunedì è destinato a incidere sull'intera settimana. Ritornare alla solita quotidianità dopo la pausa del weekend non sempre è facile, per questo motivo l'umore risulta sottotono come nel caso del Leone. Tuttavia, non è un lunedì completamente negativo, infatti i nativi dell'Acquario ...

Oroscopo weekend del 21 e 22 dicembre : Sagittario e Pesci euforici : Durante il weekend di sabato 21 e domenica 22 dicembre la Bilancia, lo Scorpione e l'Acquario avranno modo di rilassarsi e di godersi l'ultimo fine settimana prima di Natale. Le menti che invece lavoreranno continuamente senza quasi fermarsi saranno quelle dei nati del segno del Toro, dell'Ariete e del Capricorno. Saranno concentrati sugli ultimi acquisti natalizi invece il segno del Sagittario, della Vergine e dei Pesci. Di seguito, le ...

L'Oroscopo del 1° dicembre : Cancro orgoglioso - giornata difficile per i Pesci : L'oroscopo del 1° dicembre annuncia che in questa giornata i nativi del Leone dovranno fare delle scelte importanti, mentre le persone dello Scorpione devono cogliere al volo le opportunità di lavoro. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni degli astri per i 12 segni dello Zodiaco....Continua a leggere

L'Oroscopo del 30 novembre : Gemelli pensieroso - Pesci energico : L'oroscopo del giorno 30 novembre prevede un periodo di grande forza per la Bilancia, mentre invece l'Acquario avvertirà parecchia stanchezza. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi vuole mettersi in gioco dovrà sfruttare questo periodo per riuscire ad ottenere un qualche successo. Sul lavoro potrete mettervi in gioco e cimentarvi in qualcosa di nuovo. Se nelle scorse settimane avete messo ...

Oroscopo settimanale dal 2 al 8 dicembre - previsioni ultimi sei segni : Pesci 'voto 9' : L'Oroscopo della settimana dal 2 al 8 dicembre 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Il periodo che andremo virtualmente a "sfogliare" in questa sede interessa in pratica i sei segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale. Pertanto, ad essere messi sotto-sopra in relazione ai singoli giorni del periodo saranno in esclusiva i soli Bilancia, ...

Oroscopo 30 novembre : opportunità per Leone - Pesci esuberanti : L'Oroscopo del 30 novembre è pronto ad annunciare che tipo di giornata sarà per il vostro segno zodiacale. Periodo di speranza e di serenità per i nati sotto il segno della Bilancia. Per le persone dello Scorpione ci sono conferme nel campo lavorativo. Di seguito, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco....Continua a leggere

L'Oroscopo di domani 29 novembre e classifica : venerdì di shopping per Cancro e Pesci : L'Oroscopo di domani, venerdì 29 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna sarà ancora in piena fase crescente, per cui in questo momento i sogni continuano a trovare terreno fertile. Qualsiasi iniziativa risulterà favorita ed anche la mente sarà più lucida che mai. Alle porte del week-end molti segni saranno alle prese con uscite o shopping come nel caso dei nativi di Cancro e Pesci. Amore, famiglia, denaro, approfondiamo ...

Oroscopo 29 novembre : imprevisti per l'Ariete - Pesci tra alti e bassi : L'Oroscopo del 29 novembre annuncia notizie abbastanza positive per la giornata di venerdì. Per i nati sotto il segno dello Scorpione questo è il periodo giusto per innamorarsi. Per i nativi Pesci sarà una giornata fatta di alti e bassi. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni dello Zodiaco. Oroscopo del giorno 29 novembre: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Per molti di voi questo periodo porterà notizie ...

L'Oroscopo del giorno 28 novembre : Leone affettuoso - Pesci rispettoso : L'oroscopo di giovedì studia l'entrata di Venere nel cielo del Capricorno. I sentimenti diventano più seriosi ma anche molto concreti nelle previsioni astrali segno per segno. Anche la Vergine, Toro, Scorpione e Pesci vivranno l'amore in modo più cauto, ma non per questo profondo. Avranno bisogno di molta stabilità anche in campo lavorativo, dove brilleranno per efficienza e utilizzeranno al meglio le proprie spiccate capacità organizzative. Di ...

Oroscopo weekend fino al 1° dicembre : Pesci eccentrici - Capricorno vivace : Durante il weekend che va dal 30 novembre al 1° dicembre, i nativi Ariete saranno presi da una certa felicità che li metterà di buon umore, mentre il Leone farebbe meglio a non affaticarsi parecchio. Per la Bilancia l'ambito lavorativo sarà ancora piuttosto sottotono, mentre i Pesci decideranno di dedicarsi principalmente a divertirsi e a fare shopping. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana di sabato ...