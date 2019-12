Oroscopo Acquario di dicembre | soddisfazioni professionali | incontri favoriti

L'Oroscopo dal 2 all'8 dicembre - settimana al top per Cancro e Acquario : arriva l'amore : L'Oroscopo della settimana da lunedì 2 domenica 8 dicembre vedrà i nati sotto il segno dell'Ariete fare un incontro molto importante, mentre ci saranno soldi in arrivo per lo Scorpione. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni settimanali per tutti i dodici segni dello zodiaco. Oroscopo, da Ariete a Vergine Ariete: Sarà una settimana ricca di soddisfazioni, tuttavia cercate di non strafare. In amore farete un incontro molto significativo, ...

Oroscopo Acquario - dicembre : novità in campo amoroso - ripresa nel lavoro : il mese di dicembre è arrivato. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario? Scopriamo le previsioni astrologiche con l'amore, il lavoro la salute per il periodo compreso tra il primo ed il 31 dicembre. Di seguito anche consigli per poter affrontare il mese delle festività nel modo migliore possibile. Negli ultimi tempi l'Acquario ha vissuto dei momenti particolari di stress, non è stato semplice affrontarli e il ...

Oroscopo del 2020 per l'Acquario - amore : cautela nei rapporti : Nel 2020 il segno dell'Acquario sarà molto cauto in ambito amoroso. Sarà incline a valutare con raziocinio e senza considerare l'aspetto più “istintivo” della propria relazione. Solo in un secondo momento poi valuterà quale atteggiamento adottare. Molte amicizie potrebbero evolvere in qualcosa di più e magari qualcuno troverà l'anima gemella proprio in un collega o in un amico di vecchia data. Alcune conoscenze si evolveranno in modo ...

L'Oroscopo di lunedì 2 dicembre : Luna in congiunzione ad Acquario - Sagittario affascinante : La giornata di lunedì 2 dicembre, si apre per i nativi Bilancia con una combinazione astrale particolarmente positiva sotto diversi ambiti, mentre il Sole in trigono al segno del Sagittario donerà ai nativi del segno una grande fascino da mostrare al meglio. Gemelli avrà dalla sua un forte senso dell'umorismo, mischiata ad una contagiosa simpatia, mentre gli influssi della Luna nel segno dell'Acquario, rende i nativi Ariete pimpanti e decisi in ...

Oroscopo 1 dicembre : maggiore forza per Acquario - probabili incontri per Vergine : Prende il via un nuovo mese, l'ultimo dell'anno 2019. dicembre parte e porta novità importanti e cambiamenti per tutti e dodici i segni zodiacali. In particolare per i nati sotto il del Toro arrivano nuove soluzioni nel lavoro, mentre per i Pesci momento positivo per legalizzare un'unione. Approfondiamo ora le previsioni di domenica 1 dicembre. Previsioni e Oroscopo dell'1 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali Ariete: i nati sotto il ...

L'Oroscopo e le pagelle del 30 novembre : giorno splendido per l'Acquario - Gemelli in crisi : L'oroscopo di sabato 30 novembre vedrà Ariete e Acquario al top mentre Vergine e Leone saranno un po' in affanno. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: Sarà una giornata praticamente perfetta per realizzare un nuovo progetto. Le stelle saranno con voi, ma concentratevi solo su una cosa e vedrete che si realizzerà alla perfezione - Voto 9. Toro: Non fatevi ...

Oroscopo del giorno 30 novembre : possibili incontri d'amore per l'Acquario : È giunto l'ultimo giorno del mese. Come andrà la giornata di sabato 30 novembre 2019? Di seguito approfondiamo l'Oroscopo con l'amore, la salute ed il lavoro per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci. Le previsioni astrologiche da Ariete a Vergine Ariete: cercate di evitare di stressarvi troppo in campo professionale, altrimenti rischiate di vivere dei momenti difficili anche in quello sentimentale. Provate a dedicare più tempo al relax. Toro: in ...

Oroscopo del mese di dicembre : lavoro extra per Vergine ed Acquario : Il mese di novembre sta ormai volgendo al termine e ci prepariamo ad accogliere le molte sorprese che dicembre ha in serbo. Questo è un mese parecchio controverso per quanto riguarda l'Oroscopo. Tuttavia alcuni segni zodiacali, come il Leone e il Capricorno, potranno trascorrere ottime giornate con particolare riferimento alle festività che saranno in compagnia dei familiari e degli amici più cari. Tuttavia altri segni, come la Vergine e ...

L'Oroscopo del giorno 30 novembre con classifica stelline - 2^ sestina : bene l'Acquario : L'oroscopo del giorno 30 novembre 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni sull'imminente inizio weekend. Occhi puntati, dunque, sull'Astrologia applicata ai sei segni rappresentanti la seconda sestina dello zodiaco. Il periodo è interessato da un un nuovo transito messo in agenda dall'Astro della Terra, proprio questo sabato, precisamente alle ore 21:13 della sera assisteremo all'ingresso in pompa magna di una meravigliosa Luna in Acquario. ...

L'Oroscopo e le pagelle del 28 novembre : Acquario al top - Scorpione troppo rancoroso : L'oroscopo di giovedì 28 novembre vedrà in particolare Pesci e Acquario vivere uno splendido momento, mentre Cancro e Scorpione non dovranno farsi sopraffare dal rancore. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco, con i relativi voti in pagella....Continua a leggere

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 28 novembre : Gemelli annoiato - Acquario istintivo : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì approfondisce l'entrata di Venere nel domicilio astrologico del Capricorno. Una nuova riservatezza lambisce le sensazioni a due e rende i sentimenti più ragionati. Non solo il Capricorno ma anche il Toro, la Vergine, Scorpione e Pesci renderanno più rigorose le emozioni, ma non per questo saranno incapaci di amare. Anzi, costruiranno unioni più solide, come stilato nelle previsioni astrali segno per ...

L'Oroscopo e le pagelle del 27 novembre : Gemelli in gran forma - Acquario in affanno : L'oroscopo mercoledì 27 novembre vedrà Gemelli e Capricorno in stato di grazie mentre Ariete e Acquario saranno un po' in difficoltà Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: Un pensiero opprimente vi accompagnerà per tutta la giornata, ma siate tranquilli perché tutto si risolverà per il meglio. Vi renderete conto di avere sbagliato a confidarvi con una persona ...

Oroscopo 27 novembre : per l'Acquario nuove conoscenze - sentimenti OK per il Toro : Previsioni astrologiche per la giornata del 27 novembre per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo novità e cambiamenti che i pianeti e le stelle porteranno nell'ambito dell'amore e del lavoro. Per il Sagittario, Luna e Sole nel segno: ciò significa miglioramenti sentimentali. Per i Pesci nuove occasioni nel lavoro. Ariete: in questa giornata avrete la possibilità di mettere a punto nuovi incontri e di scoprire persone nuove, ci sarà una ...

L'Oroscopo di domani 26 novembre : Sagittario deciso - Acquario prudente : L'oroscopo del giorno 26 novembre prevede piccole difficoltà per la Vergine, mentre l'Acquario sarà maggiormente motivato in ambito professionale. Scopriamo le previsioni degli astri di questo martedì per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in questi giorni siete stati parecchio stressati a causa del lavoro e dunque potrebbe esserci un lieve calo di energie. Vi siete assunti parecchi impegni e gestirli tutti non sarà per nulla ...