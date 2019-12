Orche nel porto di Genova | l' incredibile avvistamento

gqitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Una famiglia diè stata avvistata nelle acque deldiPra nella giornata di domenica. Uneccezionale del quale è stato anche realizzato un video postato sulla pagina Facebook di Centro Meteorologico Ligure (Limet). Anche se non sono impossibili, infatti, gli avvistamenti dinel Mediterraneo sono rarissimi. Una conferma che si sia trattato del raro cetaceo è stata fornita dalla biologa marina Silvia Mangraviti alla emittente24: «La macchia bianca le identifica come Orcinus orca. In passato ci sono già stati avvistamenti in Mediterraneo, è considerata una specie visitatrice, cioè non stanziale. Nel video si vedono tre esemplari, di cui una mamma e un cucciolo. Si muovono in “pod”, ossia gruppi familiari a gerarchia matriarcale. È documentata una popolazione piuttosto stanziale nello stretto di Gibilterra e probabilmente questi esemplari sono ...

