liberoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Sono statedelle, nei pressi del Porto di Prà-Voltri. Lo conferma la biologa marina genovese Silvia Mangraviti, che ai microfoni di24 ha precisato: "La macchia bianca le identifica come Orcinus orca. In passato ci sono già stati avvistamenti in Mediterraneo. Nel video

boia_er : RT @51fini: Orche marine avvistate a Genova, i biologi: 'Ecco perché è preoccupante' - mikilasosta : RT @51fini: Orche marine avvistate a Genova, i biologi: 'Ecco perché è preoccupante' - 51fini : Orche marine avvistate a Genova, i biologi: 'Ecco perché è preoccupante' -