Operazione dei Carabinieri | arrestati otto parcheggiatori abusivi VIDEO

Ciclismo - la UCI riesaminerà i campioni dei test antidoping 2016-2017. Nuove analisi dopo l’Operazione Aderlass : L’Unione Ciclistica Internazionale ha annunciato che analizzerà nuovamente i campioni dei test anti-doping effettuati nel 2016 e nel 2017. La decisione intrapresa dalla UCI è una conseguenza delle Nuove informazioni e dei documenti ricevuti dalle autorità austriache in seguito all’Operazione Aderlass. Lo scandalo era scoppiato nel febbraio 2019 durante i Mondiali di sci nordico ed era emerso che un numero rilevante di sacche di ...

Droga - Operazione "Grande raccordo criminale" : 51 arresti - "Diabolik" a capo dei narcos a Roma : Blitz della Finanza sul clan dei trafficanti di Droga, coinvolti nell'operazione 400 militari col supporto di elicotteri e unità cinofile. Tra i nomi emersi durante le indagini tra i vertici dell'organizzazione Fabrizio Piscitelli, l'ultra della Lazio ucciso lo scorso 7 agosto....

Ispica - Operazione Overday Fruit : 3 arresti dei carabinieri : Ispica, operazione Everyday Fruit : 3 arresti dei carabinieri. I tre soggetti fossero attivi, di notte, nel furto di centinaia di kg di ortaggi

Operazione antimafia a Sciacca : fermato anche Nicosia dei Radicali : Collaboratore della deputata Pina Occhionero di Italia Viva. L’accusa è di essere stato un favoreggiatore dei boss più vicini al latitante Matteo Messina Denaro

Lecce - maxi Operazione dei carabinieri : Fonte foto: carabinieri di LecceLecce, maxi operazione dei carabinieri 1Sezione: Cronache Tag: arresti denunce sostanze stupefacenti Emanuela Carucci Quattro gli arresti in tutta la provincia. Un controllo straordinario dei militari dell'arma Luoghi: ...

Bari - imponente Operazione antimafia - decapitato clan dei Parisi - decine e decine di arresti : imponente operazione antimafia ha riguardato Bari e provincia. Sono centinaia i poliziotti che sono intervenuti per effettuare arresti e perquisizioni nella notte. Sotto scacco della Direzione Distrettuale antimafia di Bari il clan Parisi e Palermiti, decine e decine gli arresti effettuati non solo in Puglia ma anche in altre regioni dell’Italia come Lazio, Abruzzo e Emilia Romagna. A specificare i dettagli di una delle più grosse ...

Antartide : al via l’Operazione “IceBridge” - il progetto di mappatura dei ghiacci : Al via una vasta ricognizione dei cambiamenti nella copertura di ghiaccio sulla Terra: scienziati della NASA e dell’Australian Antarctic Division collaborano nell’ambito dell’operazione “IceBridge“, che combinerà dati provenienti da satelliti, aerei e unità di terra, per mappare i ghiacci in Antartide orientale e ottenere un quadro complessivo dello stato delle regioni polari. Il progetto ha preso il via ...

Inquinamento da rifiuti nella Terra dei Fuochi : Operazione del NOE : Costa: “Ringrazio il NOE di Napoli per intensificare controlli che tolgono spazio a gestione illecita e riducono rischio roghi”Soddisfazione del ministro dell'ambiente Sergio Costa per l'operazione contro l'Inquinamento condotta dai carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) di Napoli ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, che rappresenta una vera emergenza per il nostro paese.Tutti sappiamo di questo dramma ambientale italiano. I roghi dei ...

'Ndrangheta - Operazione dei Carabinieri nel Catanzarese : 17 arresti : È scattata alle prime luci dell’alba l’operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 17 persone, accusate di appartenere o fiancheggiare la cosca di 'ndrangheta Iozzo-Chiefari, radicata in particolare nei comuni di Torre di Ruggero e Chiaravalle Centrale. I reati contestati Con il provvedimento cautelare, emesso dal gip di Catanzaro su richiesta della ...

Donald Trump - Operazione distrazione. A spese dei curdi : Lo aveva già annunciato nelle scorse settimane, poi aveva deciso di temporeggiare. Ma la scelta di Donald Trump di ordinare il ritiro delle truppe dal Rojava, la regione settentrionale della Siria a maggioranza curda, era comunque prevedibile. Scelta smentita, però, nella mattinata di martedì – meno di un giorno dopo l’annuncio ufficiale – dalla stessa Casa Bianca: “Non abbiamo dato alcuna luce verde” ...

Paradisi fiscali - gli Emirati Arabi nuova terra promessa dei furbetti : Operazione zero tasse : Grattacieli altissimi e controlli bassi, banche efficienti e regole carenti: gli Emirati Arabi sono il nuovo paradiso fiscale. I clienti italiani più grossi sono quelli che si occupano di petrolio e gas, con strutture di trading che permettono di sfruttare al massimo i vantaggi erariali. Insomma, un