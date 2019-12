Obama | foto in famiglia per il Ringraziamento ma tutti notano la figlia Sasha | «Non è

attualitavip.myblog

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Barackposa insieme alla suaper il Giorno del, ma un membro della suagli ruba inevitabilmente la scena. E non si tratta della moglie Michelle, che ha pubblicato lo scatto su Instagram per fare gli auguri ai follower. Barack e Michelle, insieme alle due figlie, Malia e, posano sorridenti per unacapace di fare furore sui social: dopo quattro giorni, lo scatto ha quasi raggiunto quota 5 milioni e 700mila like. La, tuttavia, non è molto recente, essendo stata scattata nel maggio scorso, in occasione del diploma di. L’attenzione di molti follower, però, non si concentra sull’ex presidente degli Stati Uniti o su sua moglie, bensì su, laminore di Barack e Michelle, che nellasi trova proprio tra i due genitori, mentre la sorella maggiore si trova a sinistra del padre., che ...

