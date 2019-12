Nuoto | Roma si aggiudica gli Europei del 2022 La Capitale sfida i fantasmi dei mondiali

Gli Europei di Nuoto del 2022 assegnati a Roma. Spadafora : “Italia protagonista” : I Campionati Europei di nuoto del 2022 si svolgeranno a Roma. Lo ha comunicato ufficialmente la Ligue Europeenne de Natation con una nota. La manifestazione continentale torna in Italia dopo l’edizione del 1983, che seguì Bologna 1927 e Torino 1954. Sarà la quinta volta di uno storico evento delle discipline acquatiche a Roma dopo le Olimpiadi del 1960 e i campionati mondiali del 1994 e 2009. L’Italia aveva presentato il dossier al ...

Europei di Nuoto 2022 : è ufficiale - saranno a Roma : La Ligue Europeenne de Natation, attraverso una nota, ha ufficializzato l'assegnazione della 36esima edizione dei campionati...

Gli Europei di Nuoto del 2022 si faranno a Roma : Gli Europei di nuoto del 2022 si faranno a Roma: lo ha deciso la Lega Europea del nuoto, che doveva scegliere tra le candidature di Roma, Monaco di Baviera e Kazan. Le gare degli Europei si terranno dal’11 al 21

Nuoto - assegnati a Roma gli Europei 2022! Battute Kazan e Baviera - le date dell’evento : È ufficiale: Roma ospiterà i Campionati Europei 2022 di Nuoto! La Ligue Europeenne de Natation ha assegnato all’Italia la 36esima edizione della rassegna continentale di Nuoto, Nuoto di fondo, tuffi, tuffi da grandi altezze e Nuoto sincronizzato che andrà in scena dall’11 al 21 agosto del 2022. Il Bel Paese torna così ad organizzare un grande evento delle discipline acquatiche 13 anni dopo l’indimenticabile Mondiale del 2009, ...

“Roma vince ancora” : assegnati alla Capitale i Campionati Europei 2022 di Nuoto : La Len ha assegnato a Roma l’opportunità di ospitare gli Europei 2022 di nuoto: battute Monaco di Baviera e Kazan Festa grande nella Capitale! Una nota ufficiale della Ligue Europeenne de Nation (Len) ha confermato l’assegnazione alla città di Roma della 36ª edizione dei Campionati Europei 2022 di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grendi altezze e nuoto sincronizzato. Gli eventi si svolgeranno dall’11 al 21 agosto ...

Roma ospiterà gli Europei di Nuoto del 2022 : La 36esima edizione dei campionati Europei di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato si svolgerà a Roma dall′11 al 21 agosto del 2022. Lo ha comunicato la Ligue Europeenne de Natation con una nota ufficiale.

PallaNuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : SIS Roma-Utrecht 11-10. Le capitoline salutano con un successo : Era già svanito ieri il sogno dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile per la SIS Roma, ma oggi le capitoline in quel di Sabadell onorano la competizione battendo le olandesi dell’Utrecht per 11-10 nell’ultima giornata del Gruppo F, non evitando comunque l’ultimo posto nel raggruppamento. Nel primo quarto la Roma va sotto 0-2, ma trova il pari prima della sirena con le reti di Fournier e Picozzi. Il ...

PallaNuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Sabadell-SIS Roma 13-9. Capitoline eliminate : Addio sogni europei per la Roma: la compagine capitolina è uscita sconfitta anche dal secondo match del Girone F del secondo turno eliminatorio dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. Le ragazze della SIS, dopo aver perso ieri per 5-6 contro le magiare dell’Ujpest, sono state sconfitte anche oggi per 9-13 dalle padrone di casa del Sabadell, battute ieri per 7-11 dall’Utrecht, che oggi ha impattato per 13-13 con la squadra ...

PallaNuoto - i convocati dell’Italia per il raduno di Roma. Venti azzurri al lavoro verso World League ed Europei : Sandro Campagna, CT della Nazionale italiana di Pallanuoto campione del mondo in carica, ha convocato Venti azzurri per un lungo raduno a Roma, in vista del secondo impegno di World League e degli Europei di metà gennaio 2020: tra i prescelti anche Nicholas Presciutti, in recupero dall’intervento alla spalla. Il raduno si terrà a Roma da 10 al 23 dicembre, durante il quale, martedì 17, ci sarà la sfida alla Georgia, valida per la World ...

Nuoto - Roma 2022 : effettuato dalla Len il sopralluogo nella Capitale che precede l’assegnazione degli Europei : Si è svolto nella giornata di ieri il sopralluogo di una delegazione della LEN che precede l’assegnazione degli Europei 2022, per i quali la candidatura di Roma è molto forte. I delegati, guidati da Paolo Barelli, che ricopre il doppio ruolo di presidente LEN e FIN, hanno incontrato la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, e visitato gli impianti che dovrebbero ospitare le manifestazioni: lo Stadio del Nuoto al Foro Italico per Nuoto e ...

Raggi : Roma ha tutte carte in regola per ospitare Europei Nuoto 2022 : Roma – “Prosegue l’impegno, in stretta sinergia con la Federazione Italiana nuoto, per promuovere e sostenere la candidatura di Roma per gli Europei di nuoto 2022. Stiamo mettendo in campo un proficuo lavoro di squadra. La visita della delegazione della Len e’ l’ultimo step prima dell’assegnazione ufficiale della manifestazione. Abbiamo tutte le carte in regola affinche’ la scelta ricada ...

Nuoto - Coppa del Mondo Doha 2019 : Morozov e Husszu ancora a segno - Romanchuk si impone nei 1500 sl : Penultima giornata di gare a Doha (Qatar), sede della tappa di Coppa del Mondo di Nuoto in vasca lunga. Grandi personaggi in evidenza nella piscina qatariana. Si parte dalla gara più lunga, ovvero i 1500 stile libero maschili. L’ucraino Mykhailo Romanchuk, grande rivale del nostro Gregorio Paltrinieri su questa distanza, ha fatto segnare un tempo al di sotto dello storico limite dei 15′: 14’51″61 per lui, precedendo il ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Doha. Doppia coppia per il trionfo finale - si rivede Romanchuk : Si chiude a Doha la prima edizione di Coppa del Mondo dell’era ISL. Non esaltava in passato, la manifestazione itinerante voluta dalla FINA, e pure oggi non è che faccia sobbalzare sul divano gli appassionati ma resta sempre e comunque un appuntamento importante soprattutto in preparazione al grande evento invernale che in questo caso sono gli Europei in corta di Glasgow o per vedere all’opera potenziali protagonisti della stagione ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Doha. Doppia coppia per il trionfo finale - si rivede Romanchuk : Si chiude a Doha la prima edizione di Coppa del Mondo dell’era ISL. Non esaltava in passato, la manifestazione itinerante voluta dalla FINA, e pure oggi non è che faccia sobbalzare sul divano gli appassionati ma resta sempre e comunque un appuntamento importante soprattutto in preparazione al grande evento invernale che in questo caso sono gli Europei in corta di Glasgow o per vedere all’opera potenziali protagonisti della stagione ...