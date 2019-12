Nuoto | Europei Roma 2022 | Paolo Barelli | “Siamo entusiasti Manuel Bortuzzo tra i

È ufficiale : assegnati a Roma gli Europei di Nuoto 2022 : Allo studio anche l'organizzazione in concomitanza con gli Europei anche dei primi campionati di immersioni subacquee. Per questa disciplina altamente spettacolare, la Lega europea del nuoto sta valutando la possibilità di far svolgere le gare in un sito iconico di Roma: tra quelli presi in considerazione, anche Castel Sant'Angelo e il Colosseo

Nuoto - Roma si aggiudica gli Europei del 2022 La Capitale sfida i fantasmi dei mondiali 2009 Il sogno : il trampolino a Castel Sant’Angelo : Roma ci riprova. Dieci anni dopo gli scandali che per poco non fecero saltare i mondiali del 2009, la Capitale si aggiudica l’organizzazione dei campionati Europei di Nuoto, in programma nel 2022. Una manifestazione che, stando ai numeri di Glasgow 2018, coinvolgerà 1.500 atleti di 52 nazioni, per 74 finali con 222 medaglie in palio, per un auditorio totale (fra tv e web) di oltre 200 milioni di persone in tutto il mondo. L’annuncio ufficiale è ...

Gli Europei di Nuoto del 2022 assegnati a Roma. Spadafora : “Italia protagonista” : I Campionati Europei di nuoto del 2022 si svolgeranno a Roma. Lo ha comunicato ufficialmente la Ligue Europeenne de Natation con una nota. La manifestazione continentale torna in Italia dopo l’edizione del 1983, che seguì Bologna 1927 e Torino 1954. Sarà la quinta volta di uno storico evento delle discipline acquatiche a Roma dopo le Olimpiadi del 1960 e i campionati mondiali del 1994 e 2009. L’Italia aveva presentato il dossier al ...

Europei di Nuoto 2022 : è ufficiale - saranno a Roma : La Ligue Europeenne de Natation, attraverso una nota, ha ufficializzato l'assegnazione della 36esima edizione dei campionati...

Gli Europei di Nuoto del 2022 si faranno a Roma : Gli Europei di nuoto del 2022 si faranno a Roma: lo ha deciso la Lega Europea del nuoto, che doveva scegliere tra le candidature di Roma, Monaco di Baviera e Kazan. Le gare degli Europei si terranno dal’11 al 21

Nuoto - Europei 2019 : Simona Quadarella e il pericolo Kohler con cui fare i conti : Nel mezzofondo femminile a Glasgow ci sarà una grande sfida, aperta, strategica, dichiarata, celata, istantanea, logorante. Se si sfidano una campionessa del mondo in carica e colei che nella stessa distanza è argento mondiale e che ha, appena due settimane fa, nella parentesi della vasca corta dei campionati nazionali tedeschi a Berlino, sbriciolato il record del mondo di Mireia Belmonte Garcia, la sfida è presto annunciata e di certo di grande ...

Nuoto - assegnati a Roma gli Europei 2022! Battute Kazan e Baviera - le date dell’evento : È ufficiale: Roma ospiterà i Campionati Europei 2022 di Nuoto! La Ligue Europeenne de Natation ha assegnato all’Italia la 36esima edizione della rassegna continentale di Nuoto, Nuoto di fondo, tuffi, tuffi da grandi altezze e Nuoto sincronizzato che andrà in scena dall’11 al 21 agosto del 2022. Il Bel Paese torna così ad organizzare un grande evento delle discipline acquatiche 13 anni dopo l’indimenticabile Mondiale del 2009, ...

“Roma vince ancora” : assegnati alla Capitale i Campionati Europei 2022 di Nuoto : La Len ha assegnato a Roma l’opportunità di ospitare gli Europei 2022 di nuoto: battute Monaco di Baviera e Kazan Festa grande nella Capitale! Una nota ufficiale della Ligue Europeenne de Nation (Len) ha confermato l’assegnazione alla città di Roma della 36ª edizione dei Campionati Europei 2022 di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grendi altezze e nuoto sincronizzato. Gli eventi si svolgeranno dall’11 al 21 agosto ...

Roma ospiterà gli Europei di Nuoto del 2022 : La 36esima edizione dei campionati Europei di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato si svolgerà a Roma dall′11 al 21 agosto del 2022. Lo ha comunicato la Ligue Europeenne de Natation con una nota ufficiale.

Nuoto - Europei 2019 : tutte le staffette dell’Italia. Obiettivi ambiziosi - Italia competitiva nella velocità : Europeo in vasca corta uguale staffette veloci, anzi velocissime e per l’Italia la caccia alle medaglie è aperta. A Copenhagen dalle sei staffette in programma (4×50 stile libero uomini e donne, 4×50 mista uomini e donne, 4×50 stile libero mista e 4×50 mista mista) arrivarono tre medaglie per gli azzurri, due di argento e una di bronzo, con il grande rimpianto della mista mista con il device “assassino” per ...

Nuoto - Europei 2019 in tv : su che canale vederli gratis e in chiaro. Orari - programma e palinsesto : Dal 4 all’8 dicembre gli Europei in vasca corta di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna) saranno la chiosa internazionale. L’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista. Sono 41 gli atleti convocati del direttore tecnico della Nazionale di Nuoto Cesare Butini in vista della 20esima edizione. Una squadra decisamente numerosa nella quale le punte rispondono tutte presenti: Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri, Fabio Scozzoli, Nicolò ...

Nuoto - i ranking europei 2019 in vasca corta : le graduatorie alla vigilia degli Europei di Glasgow : Dal 4 all’8 dicembre al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow si farà sul serio per gli Europei 2019 di Nuoto in vasca corta. La rassegna continentale che, di fatto, chiuderà l’anno dal punto di vista internazionale è pronta per animare la scena e le attese per l’Italia sono diverse. La Nazionale azzurra, reduce dalla strepitosa prestazione dei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) in vasca lunga, ha voglia di ...

Nuoto - Europei Glasgow 2019. Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi : sarà duello da podio per i ranisti azzurri? : Quando il gatto non c’è (perchè non potrebbe svolgere le sue funzioni da gatto dominante in questo caso) i topi ballano e fra i topi ballerini ci sono anche i due azzurri di punta della rana Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi. Il gatto è Adam Peaty che ha in mente solo le Olimpiadi, a tal punto da saltare a piè pari l’appuntamento “quasi” casalingo di Glasgow dove si gareggia in quella vasca corta che non sempre ha ...

Nuoto - Calendario Europei vasca corta 2019 : date - programma - orari e tv. C’è un’ora di fuso a Glasgow : Dal 4 all’8 dicembre andranno in scena gli Europei in vasca corta di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia, reduce dalla strepitosa rassegna mondiale in vasca lunga a Gwangju (Corea del Sud), ha voglia di dar seguito ai propri riscontri, confermandosi come una delle selezioni di riferimento del Vecchio Continente. Tradizionalmente, il Bel Paese nella piscina da 25 metri non è particolarmente brillante, per l’importanza di ...