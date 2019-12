Nuoto, Europei 2022 assegnati a Roma

I campionatididelsi terranno a. La conferma ufficiale arriva da Len, la federazione europea. Si terranno dall'11 al 21 agosto. La presentazione ufficiale del dossier, che ha avuto luogo presso l'ufficio di Dublino il 12 ottobre scorso, e la visita in loco effettuata ail 22 novembre da una delegazione di Len in grado di accertare la solidità della candidatura italiana sono stati cruciali. "Siamo entusiasti, soddisfatti e pronti ad affrontare questa nuova sfida", afferma il presidente Paolo Barelli.\\È prevista la partecipazione di 1.500 atleti in rappresentanza di 52 nazioni per 74 finali con 222 medaglie in palio. La presenza dei media è stimata in oltre 800 operatori del settore con un numero complessivo di 100 mila spettatori negli stand e 200 milioni di telespettatori. Coinvolto tutto il territorio regionale. Il Parco del Foro Italico ospiterà il mercato distrettuale che si svilupperà tra lo Stadio deldove si terranno le competizioni die le immersioni e il Tennis Center, dove verrà allestita la piscina rimovibile. Il Centro Federale-Polo Natatorio di Ostia sarà la sede delle competizioni diin acque libere, mentre le immersioni da grandi altezze (incluse per la prima volta nel programma degli) potrebbero svolgersi nell'area di Castel Sant ' Angelo, sotto esame delle autorità competenti insieme ad altri punti cruciali, storici e spettacolari della città.(Di lunedì 2 dicembre 2019)