Nuoto | Campionati Italiani Invernali 2019 | calendario e date Programma | orari e tv

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Dal 12 al 14 dicembre lo Stadio deldi Riccione sarà teatro di una tre giorni fondamentale per la formazione nostrana che andrà a Tokyo 2020. Gli Assolutisaranno la prima occasione per permettere agli atleti di staccare il biglietto per i Giochi e quindi ci sarà da divertirsi. Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Simona Quadarella e tanti altri si cimenteranno nella piscina romagnola in cerca del miglior crono possibile.e tv Ildegli Assolutiancora non è stato ufficializzato dalla FIN. Tuttavia, si dovrebbe seguire la medesima distribuzione del Trofeo Settecolli. Vi offriamo, quindi, un riferimento indicativo in attesa di conferme. La rassegna sarà coperta da Rai Sport con palinsesto ancora da chiarire. 12 dicembre 10:00 DONNE 50 m Dorso ...

