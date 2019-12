Nuoto | assegnati a Roma gli Europei 2022! Battute Kazan e Baviera | le date dell’evento

oasport

(Di lunedì 2 dicembre 2019) È ufficiale:ospiterà i Campionati2022 di! La Ligue Europeenne de Natation ha assegnato all’Italia la 36esima edizione della rassegna continentale didi fondo, tuffi, tuffi da grandi altezze esincronizzato che andrà in scena dall’11 al 21 agosto del 2022. Il Bel Paese torna così ad organizzare un grande evento delle discipline acquatiche 13 anni dopo l’indimenticabile Mondiale del 2009, disputato anche in quell’occasione nella Città Eterna. Sconfitte, le altre due candiancora in corsa per una manifestazione che potrebbe essere integrata negli European Championships (evento multidisciplinare che può comprendere rassegne continentali di vari sport) proprio come avvenuto nel 2018 con Berlino e Glasgow. “Siamo soddisfatti e pronti a raccogliere questa nuova sfida – dichiara Paolo Barelli, ...

