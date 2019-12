Novak Djokovic risponde alle domande di Google su Novak Djokovic

Coppa Davis 2019 : alla Serbia non basta Novak Djokovic - Khachanov e Rublev danno la semifinale alla Russia : Sarà la Russia a sfidare il Canada nella semifinale della sessione diurna di Coppa Davis domani alle ore 10:30. Esce infatti sconfitta la Serbia di Novak Djokovic, che deve soccombere per 2-1 nel doppio decisivo contro i russi, o meglio contro Karen Khachanov e Andrey Rublev, che da soli stanno reggendo le sorti del loro Paese. Dalle 17:30 le sfide Spagna-Argentina e Gran Bretagna-Germania faranno emergere la composizione dell’altra ...

Coppa Davis 2019 : Novak Djokovic batte Karen Khachanov in due set - tra Serbia e Russia il doppio deciderà tutto : Sarà il doppio a decidere chi, tra Serbia e Russia, andrà a sfidare il Canada nella semifinale del nuovo format di Coppa Davis. Novak Djokovic, infatti, con la vittoria per 6-3 6-3 su Karen Khachanov rimedia alla sconfitta, molto netta, di Filip Krajinovic contro Andrey Rublev, e fa sì che, dunque, si debba giocare il terzo e decisivo incontro per determinare la seconda delle quattro semifinaliste. Il primo ad avere occasioni è Khachanov, che ...

Coppa Davis 2019 : Novak Djokovic batte senza fatica Benoit Paire e manda la Serbia ai quarti da prima del girone : Basta poco più di un’ora a Novak Djokovic per battere Benoit Paire nel secondo, e a questo punto decisivo, incontro del match del girone A delle finali di Coppa Davis tra Serbia e Francia. Il 6-3 6-3 maturato sul campo centrale della Caja Magica di Madrid non soltanto regala il secondo punto, che poi è quello del successo, ai serbi nei confronti dei francesi, ma assicura loro il primo posto nel raggruppamento e, dunque, la certezza di ...

Coppa Davis 2019 - Novak Djokovic : ”L’ideale sarebbe riunire la Coppa Davis e la Coppa ATP. La Francia ha la migliore squadra di doppio del mondo” : Novak Djokovic segue da molto vicino la linea di Rafael Nadal per quanto concerne la Coppa Devis, il nuovo format e la vicinanza ad un’altra manifestazione per nazionali come l’Atp Cup. Il numero due del mondo suggerisce la possibilità di riunire le competizioni per far nascere una manifestazione unica. In un’intervista rilasciata a L’Equipe il giocatore serbo spiega:”L’ideale per me sarebbe riunire la Coppa ...

Coppa Davis Cup 2019 : Novak Djokovic asfalta Nishioka e Giappone eliminato a Madrid : Novak Djokovic non tradisce e affossa il Giappone nel secondo incontro odierno del Gruppo A della Coppa Davis 2019. La selezione del Sol Levante, dopo aver perso 2-1 contro la Francia, ha dovuto fare i conti con il ko di Sugita contro Krajinovic nel primo match e con la sconfitta di Yoshihito Nishioka (n.73 del mondo) contro il n.2 del ranking. Nole, reduce dalla cocente eliminazione nel round robin delle ATP Finals, vuol cercare riscatto in ...

ATP Finals 2019 : Roger Federer batte in due set Novak Djokovic eliminandolo dal torneo e si qualifica per le semifinali : Nell’ultima partita del girone dedicato a Bjorn Borg delle ATP Finals di Londra Roger Federer ha battuto col punteggio di 6-4 6-3 Novak Djokovic in un’ora e 13 minuti estromettendolo dal torneo e qualificandosi per le semifinali dell’atto conclusivo del circuito maggiore del 2019. Djokovic deve salvare subito una palla break nel primo gioco del match e lo fa con un bellissimo affondo col dritto. Ma nel terzo game il serbo commette due doppi ...

Novak Djokovic su Jannik Sinner : “Lo conoscevo già prima - sarà la stella del futuro del tennis” : Non solo Matteo Berrettini nella mente del serbo Novak Djokovic al termine dell’incontro che ha inaugurato il torneo di singolare delle ATP Finals di Londra: il numero due del mondo ha commentato l’esplosione di un altro azzurro, il giovanissimo Jannik Sinner, secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport“. Al termine del primo match delle Finals arriva il commento (inevitabile) su quanto fatto da Sinner tra i ...

Tennis - Ranking ATP (11 novembre 2019) : Novak Djokovic punta Rafael Nadal - otto azzurri nei primi cento : Alla vigilia delle Finals il Ranking mondiale ATP non vede cambiamenti tra i primi dieci: eventuali avvicendamenti si registreranno al termine del torneo di Londra, dove sono in palio punti pesanti. La sfida che genera maggior interesse, ovviamente, riguarda il numero uno, dove lo spagnolo Rafael Nadal mantiene appena 640 punti sul serbo Novak Djokovic. Top 12 ATP (Ranking all’11.11.2019) 1 Rafael Nadal (Spagna) 9585 2 Novak Djokovic ...

Matteo Berrettini - esordio negativo per l’azzurro con Novak Djokovic : L’avvenuta londinese di Matteo Berrettini parte male. Alle Atp Finals al via oggi alla O2 Arena di Londra il 23enne romano, numero 8 del mondo, cede con il netto punteggio di 6-2, 6-1 al serbo Novak Djokovic, numero 2 del ranking Atp. Berrettini tornerà in campo martedì contro il perdente della sfida di questa sera tra lo svizzero Roger Federer, numero 3 del mondo e l’austriaco Dominic Thiem, numero 5 Atp. Quello contro il serbo ...

Matteo Berrettini - inizia l’avventura alle ATP Finals. Primo incontro contro Novak Djokovic : Ore 15 di domenica 10 novembre 2019, O2 Arena di Londra. Sarà questo il momento dell’esordio alle ATP Finals di Matteo Berrettini. Per il romano l’avversario non poteva essere dei più difficili: il cinque volte campione del torneo Novak Djokovic. Quello contro il serbo rappresenta l’ennesimo passaggio obbligato di un anno memorabile, composto da “prime volte” per il 23enne azzurro: la prima semifinale Slam a New York, la prima semifinale 1000 a ...

ATP Finals 2019 : chi sarà n.1 al mondo tra Rafael Nadal e Novak Djokovic? Tutte le possibili combinazioni : Si avvicina l’ultimo appuntamento del 2019 del circuito maggiore maschile, le ATP Finals di Londra, coi migliori otto giocatori dell’anno, e il numero 1 del mondo è ancora in bilico. Rafael Nadal ha infatti superato Novak Djokovic in vetta alla classifica mondiale dopo il Masters 1000 di Parigi-Bercy ma ci sono alcune possibilità, non molte per la verità, che il serbo possa operare il controsorpasso nei confronti del maiorchino. Le possibilità ...

ATP Finals 2019 - Novak Djokovic torna numero uno se…. Tutte le combinazioni : che duello con Rafael Nadal : Domenica scattano le ATP Finals 2019, ma in palio a Londra non ci sarà solo l’ultimo titolo dell’anno, ma anche la vetta del ranking mondiale. A contendersi il numero uno del mondo saranno Rafael Nadal e Novak Djokovic. Lo spagnolo ha superato il serbo propria in questa settimana, ma il nativo di Belgrado ha la possibilità di effettuare un nuovo sorpasso. La presenza del maiorchino è ancora in forte dubbio, ma alla fine Nadal ...

Tennis - ATP Finals 2019 : i due obiettivi di Novak Djokovic - vincere e tornare numero uno : Novak Djokovic ha perso la leadership della classifica mondiale proprio in questa settimana, ma il serbo ha ancora la possibilità di chiudere l’anno al numero anno, ma molto dipenderà dal suo rendimento alle ormai imminenti ATP Finals di Londra. Il nativo di Belgrado ha la possibilità di effettuare un nuovo sorpasso a Rafael Nadal e di termine per la sesta volta in carriera (raggiungerebbe Pete Sampras) la stagione in vetta al ...

Tennis - ATP Finals 2019 : i due obiettivi di Novak Djokovic - vincere e tornare numero uno : Novak Djokovic ha perso la leadership della classifica mondiale proprio in questa settimana, ma il serbo ha ancora la possibilità di chiudere l’anno al numero anno, ma molto dipenderà dal suo rendimento alle ormai imminenti ATP Finals di Londra. Il nativo di Belgrado ha la possibilità di effettuare un nuovo sorpasso a Rafael Nadal e di termine per la sesta volta in carriera (raggiungerebbe Pete Sampras) la stagione in vetta al ...