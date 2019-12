Notizie del giorno | la decisione a sorpresa su Montella | ribaltone a Brescia

Ultime Notizie Roma del 01-12-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora politica in apertura di giornale sul nuovo fondo salva-stati il mess si registra una tensione altissima nella maggioranza con il PD che chiede di mantenere la visibilità mentre il MoVimento 5 Stelle invita mentre saltavo le decidere come cambiarlo in serata il vertice A Palazzo Chigi convocato dal premier Conte conto sul fatto che 5 Stelle non al cambino idea ...

Brutte Notizie per Ribery. Arriva il comunicato medico della Fiorentina : Brutte notizie per Franck Ribery. Il francese ieri è stato costretto ad abbandonare il campo al termine del primo tempo della partita contro il Lecce. Questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali. Poco fa è Arrivato il comunicato ufficiale della Fiorentina. Per Ribery si tratterebbe di una lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra. Un infortunio che lo terrà fuori per alcune ...

Le Notizie di scienza della settimana : Anidride carbonica da record, monitorare l’attività sismica, le opere di Molière, il catalogo delle piante, animali in letargo: l’attualità scientifica. Leggi

Ultime Notizie Roma del 01-12-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio tensione altissima sulmasy nuovo fondo salva-stati il PD chiede di mantenere credibilità mentre il MoVimento 5 Stelle invita a mettersi al tavolo e decidere come cambiarlo conta convocato per oggi un vertice ruba ai risparmiatori italiani per finanziare le banche tedesche a fermarmi invitando il premier ha di metterti i leader della Lega nella intanto ...

Le Notizie del giorno – Tragedia sfiorata nel mondo del calcio - i sorteggi di Euro 2020 ed il calciomercato : Le notizie del giorno – Una Tragedia sfiorata, la scorsa notte, a Bavari, località di Genova: un grande masso è infatti precipitato dal versante della collina rotolando sul campo di calcio in cui avevano appena finito di giocare due squadre di ragazzi. Lungo il percorso, la roccia ha distrutto due auto e la rete di recinzione finendo sul campo da gioco accanto a una delle postazioni per le panchine. (LA NOTIZIA NEL ...

Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 30 novembre in studio Giuliano Ferrino spaziale informazioni Ester in primo piano uno degli Eroi che ieri hanno bloccato l’assalitore cercato di salvare la vita ad una delle vittime dell’attacco sul London Bridge è un omicida in libertà vigilata secondo quanto scrive il mio on-line l’uomo si chiama James Ford un 42enne condannato all’ergastolo nel aprile del ...

Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno andiamo a Londra in apertura perché uno degli Eroi che ieri hanno bloccato l’assalitore cercato di salvare la vita ad una delle vittime dell’attacco sul London Bridge è uno in libertà vigilata secondo quanto scrive il mio on-line l’uomo si chiama James Ford un 42enne condannato all’ergastolo nel aprile del 2004 con un minimo di 15 anni ...