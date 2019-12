Norme sulle fondazioni | la maggioranza si spacca Renzi | «Fanno i moralisti | e poi»

Quantic Dream dichiarato colpevole per non aver rispettato gli obblighi sulle Norme di sicurezza nei confronti dei dipendenti : Un tribunale del lavoro di Parigi ha dichiarato lo sviluppatore di Heavy Rain, Quantic Dream, colpevole per non aver rispettato gli obblighi di sicurezza nei confronti dei dipendenti non riuscendo a risolvere i casi di molestie e condizioni di lavoro tossiche.Le dichiarazioni di atmosfera tossica all'interno dello studio francese sono venute alla luce per la prima volta nel gennaio 2018, insieme alle accuse di di molestie sessuali e ...