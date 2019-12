No Time to Die | il teaser del trailer di Bond 25 | in uscita mercoledì

movieplayer

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Ildeldi Noto Die è stato svelato: in una manciata di secondi le prime secondi deldi25, in arrivo. In attesa del, in, Noto Die offre al pubblico undi 14 secondi che svela il primo sguardo a Daniel Craig, per l'ultima volta nei panni di James. Ilsvela colori brillanti, sparatorie , auto e moto che saltano muri e, naturalmente, Daniel Craig in smoking. Noto Die vede Daniel Craig tornare come James, molto probabilmente per l'ultima volta. Nel film troviamo Jamesritiratosi dall'MI6, intento a condurre un'esistenza tranquilla in Giamaica, dove poco dopo incontrerà il suo vecchio amico Felix Leiter. Felix lo informa dell'esistenza di un ...

