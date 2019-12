No | signor rettore Quelle del suo docente non sono opinioni personali Il razzismo non è

open.online

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il caso del professor Castrucci è purtroppo davanti agli occhi di tutti. Ununiversitario che pretende di riabilitare Adolf Hitler come difensore estremo dei valori europei contro l’offensiva del capitalismo mondialista controllato dai perfidi sionisti non può più insegnare, punto e basta. Stupisce (e qualcosa di più) il tentativo iniziale deldi Siena di minimizzare l’accaduto. Fino a quando a stravolgere la storiasfaccendati del web o avvelenatori dei social, gli ammortizzatori del buon senso ne circoscrivono l’orrore. Ma se a scrivere questo e altro è un uomo che sale in cattedra a formare gli universitari, va bloccato senza indugio. Faccio notare personalmente al professor Frati, che guida l’ateneo senese, un’altra vergogna nella pagina Twitter del professor Castrucci: tutti hanno lettooscene parole sopra la ...

