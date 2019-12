No - signor rettore. Quelle del suo docente non sono opinioni personali. Il razzismo non è un’opinione : Il caso del professor Castrucci è purtroppo davanti agli occhi di tutti. Un docente universitario che pretende di riabilitare Adolf Hitler come difensore estremo dei valori europei contro l’offensiva del capitalismo mondialista controllato dai perfidi sionisti non può più insegnare, punto e basta. Stupisce (e qualcosa di più) il tentativo iniziale del rettore di Siena di minimizzare l’accaduto. Fino a quando a stravolgere la ...