Nicoletta Romanoff si sposa di nuovo alle Maldive | è il secondo matrimonio in una

forzazzurri

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “Repetita Iuvant”: sono bastate una didascalia esplicativa e qualche foto aper cogliere di sorpresa i suoi follower, per la seconda volta in appena una settimana. Volatacon il marito Federico Alverà dopo le nozze a sorpresa celebrate in Toscana il 23 novembre, l’attrice ha scelto dirsi per la seconda volta. Questa volta si è trattato di una cerimonia intima e informale, celebrata sulla spiaggia a piedi nudi. Presenti soloe il neo marito che sono tornati a scambiarsi i voti, ad appena una settimana dnozze ufficiali in Italia. Il, la meta scelta per il viaggio di nozze, l’attrice e l’natore di rugby hanno voluto che fosse tutto perfetto. Abiti informali coordinati per i due, con Alverà che ha indossato una camicia realizzata nello stesso tessuto dell’abito bianco della moglie. ...

ChiccoseDOC : CERIMONIA DI NOZZE BIS ALLE MALDIVE PER L’ATTRICE NICOLETTA ROMANOFF CON IL NEOMARITO FEDERICO ALVERA’..… - Unf_Tweet : Secondo matrimonio alle #maldive per Nicoletta Romanoff - FilippoCarmigna : Nicoletta Romanoff e il neo marito in viaggio di nozze alle Maldive: foto -