Niccoló Bettarini | per i giudici chi ha aggredito il figlio di Simona Ventura lo voleva

Aggressione Niccolò Bettarini - confermate le condanne agli aggressori - : Novella Toloni Secondo il procuratore generale di Milano i quattro imputati volevano uccidere Niccolò Bettarini. Per questo sono state confermate le condanne per tentato omicidio, anche se due giovani hanno ottenuto uno sconto di pena Sono state confermate le condanne per tentato omicidio ai quattro giovani che, il primo luglio 2018, aggredirono Niccolò Bettarini fuori da una discoteca milanese. Il figlio della presentatrice Simona ...

Il Collegio è «Off» con Niccolò Bettarini e Valeficent : Niccolò Bettarini e Valeficient In attesa che riapra Il Collegio, al via su Rai 2 martedì 22 ottobre 2019 (qui il cast della quarta edizione), oggi parte la novità Il Collegio Off. Si tratta di uno spin-off digital che ha l’obiettivo di raccontare l’esperienza al Convitto Celana attraverso il punto di vista dei protagonisti della precedente edizione, andata in onda ad inizio anno. Saranno Niccolò Bettarini, il figlio maggiore di ...

Chi è Valentina Varisco - conduttrice del Collegio Off con Niccolò Bettarini : Valentina Varisco è la conduttrice del Collegio Off in coppia con Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura. Il 21enne è pronto a iniziare una nuova carriera nel mondo dello spettacolo e lo farà partendo da un nuovo programma in onda sul web che rappresenta uno spin-off del Collegio. Il reality, giunto ormai alla quarta edizione, quest’anno avrà come narratore non più Giancarlo Magalli, ma Simona Ventura. Lo show infatti sarà ambientato ...

Niccolò Bettarini nei guai. Per il figlio di Simona Ventura si mette molto male : Il primo luglio 2018 Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, è stato aggredito a calci, pugni e coltellate all’esterno della nota discoteca milanese “Old Fashion” solo per aver tentato di difendere un amico. Bettarini riportò il taglio di un tendine della mano e diverse ferite superficiali. “Non sono mai stato bravo a raccontarmi. – aveva scritto sui social – Ma, ora che sto migliorando, sento che sia giusto ...

Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura indagato per diffamazione : ha offeso su Instagram la sua avvocata per la parcella : Niccolò Bettarini, il 20enne figlio dell’ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura, è indagato per diffamazione nei confronti del suo ormai ex legale, l’avvocato Alessandra Calabrò, che lo rappresentò come parte civile nel processo di primo grado a carico dei quattro giovani che, il primo luglio 2018, lo hanno colpito con coltellate, calci e pugni fuori dalla discoteca milanese Old Fashion. Lo scorso marzo, infatti, dopo che ...

