Netflix | 23 serie anime da vedere e rivedere

Catalogo Netflix di dicembre 2019 : film - serie TV - anime e speciali di Natale : Il Catalogo Netflix di dicembre vede l’introduzione di diverse nuove serie, film, documentari e, visto il periodo dell’anno, alcuni speciali dedicati al Natale. Se non vuoi perdere nemmeno una delle novità in arrivo questo mese, di seguito troverai tutto ciò che la società di streaming video ha da proporre. In (Continua a leggere)L'articolo Catalogo Netflix di dicembre 2019: film, serie TV, anime e speciali di Natale è stato ...

The Irishman su Netflix : meglio come serie tv? Martin Scorsese risponde a tono a chi critica la durata del film : The Irishman è finalmente disponibile su Netflix. L'ultimo film di Martin Scorsese è un'epopea di quasi quattro ore, adattamento del saggio del 2004 L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa (I Heard You Paint Houses) scritto da Charles Brandt e basato sulla vita del sindacalista e mafioso Frank Sheeran. Molti utenti ne hanno criticato l'eccessiva durata, tanto da chiedersi se fosse possibile guardarla a episodi, come una serie tv. Il regista, però, ...

Netflix : in streaming a dicembre le serie V Wars - The Witcher e la 2ª stagione di You : Netflix ha scelto di chiudere l'anno in bellezza. La piattaforma statunitense, infatti, rilascerà delle novità tanto attese e delle nuove stagioni di serie tv che lo scorso anno hanno avuto un riscontro positivo nel pubblico. La prima grande novità sarà The Witcher, la serie fantasy che si candida ad erede de Il Trono di Spade. Lo show tratto dai libri di Andrzej Sapkowski si ripromette di trascinare nuovamente i telespettatori in un mondo tanto ...

The Witcher : il produttore esecutivo della serie Netflix parla dell'impressionante lavoro di Henry Cavill per diventare Geralt di Rivia : L'imminente adattamento di The Witcher di Netflix arriverà il 20 dicembre, e mentre ci sono stati un paio di trailer, poster, la stragrande maggioranza di quello che sappiamo della serie proviene da interviste con la showrunner, i produttori e il cast. Ora, in una recente intervista che ComicBook.com ha condotto con il produttore esecutivo Tomek Bagiński, Henry Cavill è stato fortemente elogiato per il ruolo di Geralt di Rivia."Riguardo ...

Chiamatemi Anna ripeterà il miracolo di Lucifer? 5 motivi per salvare la serie Netflix : I fan di Chiamatemi Anna continuano a lottare per cercare di salvare la serie dalla cancellazione. Qualche giorno fa, la CBC (rete canadese in cui va in onda) e Netflix (la piattaforma che la distribuisce a livello internazionale) hanno annunciato, di comune accordo, che la terza stagione sarebbe stata l'ultima. Gli appassionati dello show, basato sul romanzo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery e adattato da Moira Walley-Beckett, non ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : Fuller House torna il 6 dicembre su Netflix : Netflix Italia catalogo Serie Tv – Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano. Cosa c’è su Netflix? Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali ...

“La casa di carta” : i libri della serie Netflix arrivano in Italia : Uscirà a gennaio 2020 il primo libro in Italiano tratto dalla serie Tv "La casa di carta". Ad annunciarlo il gruppo editoriale DeA Planeta libri. Il primo titolo dei volumi basati su uno dei maggiori successi della piattaforma Neflix sarà pubblicato da De Agostini col titolo "La casa di carta. La sfida."Continua a leggere

La serie The Witcher di Netflix convince nelle prime impressioni? : I critici hanno condiviso su Twitter le prime impressioni sulla serie The Witcher di Netflix.Mentre l'effettivo embargo sulle recensioni per la serie scadrà il 20 dicembre, i critici hanno avuto la possibilità di visionare i primi cinque episodi, per poi passare sui social media con alcune impressioni iniziali e senza spoiler.E finora tutti sembrano essere d'accordo, l'attore Henry Cavill è un Geralt di Rivia sorprendentemente bravo.Leggi ...

The Witcher - la serie tv fantasy con Henry Cavill arriva su Netflix - : Niccolò Sandroni Si avvicina l’uscita di The Witcher, la serie tv fantasy di Netflix che vedrà Henry Cavill protagonista nel ruolo dello strigo Geralt di Rivia C’è grande attesa per The Witcher, la serie tv fantasy con protagonista Henry Cavill che aspira al successo de Il Trono di Spade ma che vuole distinguersi da questa, cercando una propria strada. Dai libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski ai videogiochi della CD ...

La serie The Witcher di Netflix esplorerà parte della storia di Yennefer solo accennata nei libri : Mentre ci avviciniamo sempre più all'uscita della prima stagione della serie The Witcher di Netflix, riceviamo ancora più informazioni. Anche se non sappiamo ancora esattamente come andranno le cose, è interessante sapere dalla showrunner Lauren S. Hissrich che personaggi come Yennefer esploreranno aspetti della loro vita solo accennati altrove."Sentirete pezzi del passato di [Yennefer], di solito vi viene detto: "Ecco qualcosa che mi è successo ...

La serie animata Castlevania di Netflix tornerà a dicembre con la terza stagione : L'acclamata serie animata di Castlevania di Netflix è destinata a tornare per una terza stagione il prossimo mese, e ora ha una data ufficiale di uscita, ovvero il 1° dicembre.La serie TV Castlevania del servizio di streaming è stata inizialmente lanciata nel 2017, con i suoi primi quattro episodi intrisi di sangue che presentano la storia di un Dracula colpito dal dolore, deciso a vendicarsi in seguito all'assassinio di sua moglie da parte ...

Nuove uscite su Netflix a dicembre 2019 - le serie tv più attese da The Witcher a V Wars e You 2 : Le Nuove uscite su Netflix di dicembre 2019 chiudono col botto un'annata ricca di serie tv di grande successo. La programmazione del mese prende il via l'1 dicembre con tre attesi ritorni. Il primo è quello di Agents of S.H.I.E.L.D.: la serie creata da Joss e Jed Whedon e Maurissa Tancharoen arriva dunque sulla piattaforma con i 13 episodi della sua sesta stagione. Qui la squadra dovrà affrontare un nuovo nemico con le sembianze del defunto ...

La serie di Netflix sui reali inglesi ha già trovato la sua "prossima" Regina Elisabetta? - : Carlo Lanna Si pensa già al futuro della serie "The Crown" e pare che Netflix ha già trovato l'attrice che interpreterà la "nuova" Regina Elisabetta Da appena una settimana è disponibile su Netflix la terza stagione di "The Crown". La bellissima serie tv inglese che esplora vita, morte e miracoli dei reali inglesi, torna dopo una lunga e martellante campagna pubblicitaria. Il nuovo ciclo di episodi, che copre un lungo periodo storico ...

V Wars - la nuova serie Netflix sui vampiri con Ian Somerhalder - : Niccolò Sandroni V Wars, la prossima serie tv di Netflix, segna il ritorno di Ian Somerhalder in una storia di vampiri dopo The Vampire Diares: ecco di cosa si tratta V Wars arriva su Netflix: vedremo ancora Ian Somerhalder avere a che fare con i vampiri, ma non come in passato. Ian Somerhalder è conosciuto nel mondo delle serie tv per aver interpretato il personaggio di Boone in Lost, ma anche e soprattutto per essere stato Damon ...