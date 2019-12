Neonata sottoposta a taglio cesareo 24 ore dopo la nascita | “Era incinta della sua

fanpage

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Quando Mónica Vega, di Barranquilla, in Colombia, è stataad ecografia due mesi prima che partorisse, i medici hanno notato che aveva due cordoni ombelicali. Non si tratta però di un parto gemellare, ma uno dei due ha inglobato l'altro a causa di una rara condizione medica chiamata fetus in fetu.