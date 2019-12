Nei prossimi giorni si deciderà il futuro dei rifiuti a Roma

Carburanti : prezzi in aumento Nei prossimi giorni : I prezzi dei Carburanti dovrebbero registrare un aumento nei prossimi giorni. A sostenerlo è Bruno Bearzi, il presidente nazionale della Figisc – Confcommercio. “A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro – sottolinea Bearzi-, ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi tendenzialmente in aumento, ...

Cerveteri - interventi sul verde Nei prossimi giorni : La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione del verde pubblico (http://bit.ly/2q2JOoT ). Gli interventi, programmati nei giorni dal 2 al 6 Dicembre, riguarderanno in particolare Cerveteri, Cerenova e Valcanneto. Previsti interventi di taglio erba e raccolta della carta nei parchi e potature di arbusti. Prevista inoltre la consueta pulizia delle aree verdi nel territorio, in particolare ...

Lavoro - i laureati più richiesti in Italia Nei prossimi 5 anni : Il mercato del Lavoro Italiano necessiterà nei prossimi 5 anni di un milione di laureati, un numero in tal caso inferiore di circa un decimo rispetto alle licenziature degli atenei. Tuttavia questa forbice può esser chiusa parzialmente attingendo all'enorme bacino di laureati disoccupati che raggiunge la cifra di 337.000 persone circa. Secondo il rapporto Excelsior di Unioncamere e Anpal sui fabbisogni occupazionali 2019-2023, il ...

Dal green alla robotica - 3 milioni di posti di lavoro in Italia Nei prossimi 5 anni : Report Unioncamere: le maggiori opportunità per medici, economisti, ingegneri. Tra i diplomati richieste al top per le professioni tecniche

Previsioni Meteo Lombardia : generale miglioramento Nei prossimi giorni : “Al momento sono ancora in atto precipitazioni sull’Oltrepo’ Pavese e sui settori orientali della regione, ma dalla serata si avrà un generale miglioramento della situazione, con assenza di precipitazioni e un graduale rientro dalle situazioni di preallarme“. Lo comunica in una nota l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, che ricorda come “le opere di prevenzione messe in campo ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : tanta pioggia e neve Nei prossimi giorni - il bollettino fino al 3 dicembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse, intense su Levante ligure, basso Piemonte ed Emilia-Romagna occidentale, dove potranno assumere anche carattere temporalesco. Quota neve sulle zone alpine sopra ai 1500 metri. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni, dapprima su Valle d’Aosta, ...

Un posto al sole - Vittorio riconquista Alex : pace Nei prossimi episodi : Vittorio del Bue le proverà tutte per riconquistare Alex Vittorio del Bue le sta provando proprio tutte per riconquistare la sua Alex. Il figlio di Guido, volto storico di Un posto al sole, ha sinceramente capito di aver sbagliato comportamento e si sta impegnando molto per riconquistarla. Adesso che la rossa Anita se è andata, […] L'articolo Un posto al sole, Vittorio riconquista Alex: pace nei prossimi episodi proviene da Gossip e Tv.

Black Friday Amazon a rischio : sciopero Nei prossimi giorni nelle sedi di Torino e Cuneo : I lavoratori di Amazon delle sedi di Torino (Brandizzo) e Cuneo (Marene) hanno deciso di scioperare nei giorni che precedono l’attesissimo periodo del Black Friday, dedicato alle grandi offerte in rete e dalle quali Amazon si aspetta di effettuare un altissimo numero di consegne. Si tratta degli addetti alla distribuzione delle merci che per ragioni legate ai carichi di lavoro eccessivi e alla mancanza di sicurezza nello svolgere le proprie ...

Crollo viadotto in Liguria : “Non è finita qua - Nei prossimi giorni ci saranno diverse frane. In 48 ore è caduta un terzo della pioggia di un anno” : “Non è finita qua, ci saranno frane nei prossimi giorni“. Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto in una conferenza stampa sul Crollo del viadotto dell’A6. “Un terzo della pioggia di un anno è caduto nelle ultime 48 ore“, ha proseguito Toti, precisando: “E’ evidente che siamo stati oggetto di un’ondata di maltempo straordinaria, in 36 ore sono caduti più millimetri di ...

Come sta Nicolò Barella dopo l’infortunio con il Torino? La nota dell’Inter e gli esami Nei prossimi giorni : Nicolò Barella è stato sostituito sul finire del primo tempo di Torino-Inter a causa di una distorsione al ginocchio destro da valutare nei prossimi giorni. Con queste parole il profilo Twitter della formazione nerazzurra ha commentato quanto accaduto allo stadio Olimpico-Grande Torino. L’unica nota stonata per la formazione di Antonio Conte, che sul campo ha dominato contro i granata con il punteggio di 3-0 grazie alle reti di Lautaro ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : nubi e piogge Nei prossimi giorni : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino a lunedì 25 novembre. Domani nuvoloso con precipitazioni piu’ frequenti sulle zone piu’ occidentali della regione e in Appennino. Ulteriore aumento della nuvolosita’ in serata. Venti: deboli o moderati di Scirocco, in rinforzo su Arcipelago e costa centro meridionale. Mari: mossi. Temperature: minime in calo, stazionarie le massime o in lieve aumento sulla costa. Sabato ...

Novità musicali di Vasco Rossi - al via i prossimi progetti prima del tour Nei festival : A una manciata di ore dalla prevendita libera, sono annunciate alcune Novità musicali di Vasco Rossi. Il Blasco è volato a Los Angeles per dedicarsi a nuova musica, della quale si sa ancora molto poco. Vasco si trova presso i Speakeasy Studios, per concepire nuova musica che ancora attende di essere definita. Potrebbe essere un nuovo singolo, che sarà un naturale erede di Se Ti Potessi Dire. Esclusa l'ipotesi di un nuovo album, dal ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : nubi e piogge Nei prossimi giorni : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana. Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni insistenti su costa, Arcipelago e rilievi settentrionali, generalmente deboli e intermittenti sulle zone interne. Dal pomeriggio piogge in graduale cessazione sulle zone interne, mentre in serata le piogge insisteranno solo in Arcipelago e sulla costa meridionale. Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, moderati su costa e Arcipelago. ...

Allarme marea a Venezia : nuovo picco Nei prossimi minuti - chiusa Piazza San Marco : Una nuova importante alta marea, indotta da intense correnti di scirocco, sta interessando Venezia.?L'acqua alta non da tregua in Laguna e porta altri danni e disagi, soprattutto a imbarcazioni e...