Natale | Napoli si illumina | arriva l' albero da 25mila euro in piazza Trieste e Trento

SSC Napoli : confermata la cena di Natale : ecco i dettagli : Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, giunge la conferma, come segnale distensivo, della cena di Natale con la squadra. Arriva intanto un segnale di distensione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, è stata confermata la cena di Natale: si terrà a Villa D’Angelo Santa Caterina il 17 dicembre. Possibile quindi un disgelo tra le parti. Aurelio De Laurentiis e i calciatori del Napoli proveranno ...

CorMez : le multe restano ma il Napoli pensa a premi per vittorie in campionato fino a Natale : Oggi i calciatori del Napoli incontreranno finalmente Aurelio De Laurentiis. Un incontro privato, come ha chiarito il presidente nei tweet di mercoledì sera, scrive il CorMez, “con l’atteggiamento di chi dopo il bastone adesso impugna la carota”. Le sanzioni restano ma c’è la volontà di ritrovare il dialogo e salvare la stagione. “Si cercherà innanzitutto un compromesso: la squadra sa di aver sbagliato opponendosi al ...

Napoli - lo scandalo dei bipiani di Ponticelli : un altro Natale nelle «case» d'amianto : Un altro Natale da trascorrere negli alloggi fatti d'amianto per gli oltre quattrocento residenti del cosiddetto «campo bipiani» di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli....

Il commento realista di Iannicelli : “Napoli - ottavi Champions e rimanere attaccati al quarto posto per Natale - sarebbe già tanto…” : Peppe Iannicelli sul momento del Napoli Il giornalista Peppe Iannicelli nel corso di Canale 21, ha parlato del momento del Napoli: “Il Napoli è in una situazione impensabile ad inizio stagione. Per qualità doveva stare in scia a Inter e Juve, ma le ragioni sono tante, da un mercato non all’altezza, incertezze dell’allenatore, il calo di condizione di alcuni elementi importanti, qualche decisione arbitrale sbagliata, la ...

Napoli - tre minori sorpresi a rubare un albero di Natale : denunciati per furto : Quello che raccontano i quotidiano odierni ha davvero dell'inverosimile. Nel napoletano 3 ragazzi minorenni, soni stati sorpresi a "rubare" un albero da un parco residenziale. L'albero in questione era un abete di quasi 4 metri che si trovava all'interno di un parco condominiale nella zona residenziale del quartiere Posillipo di Napoli. I 3 ragazzini, tutti e 3 minorenni, hanno prima tagliato l'albero, cosa illegale, per poi trascinarlo a ...

Panchina Napoli - esonero Ancelotti : per i bookies è addio entro Natale - ma non è il solo… : Terremoto Napoli. Ultimi giorni di agitazione in casa partenopea, con la questione ritiro dopo il pari in Champions League che ha incrinato un rapporto già non idilliaco tra le parti. Calciatori e società contro, Ancelotti figura… a metà. Ma in tutto ciò è proprio l’allenatore che potrebbe fare le valigie. Questo, quantomeno, secondo i bookmakers. Stanleybet, ad esempio, quota a 2,00 la possibilità che Ancelotti lasci il ...