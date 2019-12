“Natale alla Carbonara” al Teatro Antigone di Roma dal 5 all’8 dicembre

romadailynews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Aldidal 5va in scena, una commedia brillante e divertente scritta da Sandra Rossi che tratta il tema dei rapporti familiari dei nostri tempi. Il cast è composto da Annamaria Pediconi, Carlo Colella, Cristina Frioni, Luciana Sacchetti, Sandra Rossi, Rinaldo Longo, Roberto Belli per la regia di Carlo Colella e Sandra Rossi. La commedia si svolge l’antivigilia di Natale, i protagonisti sono i componenti della famiglia De Bernardi alle prese con la preparazione della consueta cena di beneficenza. E così quella che doveva essere una tranquilla serata in allegria rischia di ribaltarsi completamente precipitando improvvisamente, a seguito di rivelazioni inaspettate, in una serie di equivoci e contraddizioni dove il divertimento è assicurato. Una pièce basata sui rapporti familiari che fotografa con nitidezza la generazione ...

