anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è interrotto a Napoli, nella Stazione Centrale, il viaggio di undella droga proveniente dalla provincia di Roma e diretto nel salernitano con un grosso carico didi papavero dadestinate alla trasformazione. Un cittadino indiano di trentuno anni, in Italia con un permesso di soggiorno scaduto nel 2017 e già denunciato per il reato di clandestinità, è stato fermato dagli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania impegnati nei controlli con i nuovi dispositivi di sicurezza che, in aggiunta al già rodato dispositivo perimetrale, sono stati realizzati in prossimità dei binari dedicati ai convogli dell’ alta velocità, in stretta collaborazione con il personale di Protezione Aziendale di Rete Ferroviaria Italiana, impiegato per il controllo dei ...

anteprima24 : ** Nascondeva sei chili di #Capsule di #Oppio: arrestato #Corriere ** - scanaria1 : @DerUnfreundlich Ti capisco!Pensa che sei lo stesso uomo ,ma lui ti nascondeva le sue paure che sono le stesse che tu hai:come ogni uomo! -