Napoli | il presidente della Regione De Luca in questura | denuncia gli attivisti dei

Incontro SSC Napoli-squadra : prefissati i tre obiettivi da raggiungere. Discorso di unità del presidente condiviso dai calciatori! : Incontro Napoli, Discorso di unità da parte del presidente De Laurentiis con i calciatori che hanno condiviso tutto. prefissati i tre obiettivi da raggiungere Il giornalista Diego De Luca è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “Il presidente ha fatto un Discorso di unità ed è stato condiviso ...

Napoli e la sua crisi – Il Presidente dell’AIC - Damiano Tommasi - parla della situazione in casa azzurri : Napoli e la sua crisi Napoli e la sua crisi. All’indomani della bella gara giocata dal Napoli all’ Anfield Road di Liverpool (Liverpool Napoli 1-1, ndr.) per la penultima giornata a gironi della Champion’s League e che vede i nostri ragazzi ad 1 punto dalla qualificazione agli ottavi di finale, l’attenzione si sposta di nuovo su quanto succede nel club azzurro in riferimento a ciò che ha scatenato ...

Napoli – Ancelotti oltre le critiche : “ambiente sano! Disgelo col presidente? C’è già…” : Carlo Ancelotti, il pareggio contro il Liverpool e la situazione interna in casa Napoli: le parole dopo la paritta di Champions di questa sera Il Napoli ha fermato questa sera il Liverpool: Mertens non è bastato al club partenopeo, che ha dato comunque una buona risposta in campo al caos interno creatosi nella società. Un pareggio soddisfacente, quello del Napoli, che ha messo i bastoni tra le ruote ai campioni ...

Il presidente del Genk : “Berge? Su di lui ci sono Napoli - Liverpool e tanti altri club europei” : A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il presidente del Genk, Peter Croonen. Dopodomani la sua squadra incontrerà il Salisburgo nello stesso girone del Napoli. Queste le sue parole sulla partita. “Per la partita di mercoledì c’è molta fiducia. Abbiamo un nuovo allenatore e stiamo lavorando bene, non mi aspettavo queste difficoltà iniziali, né per noi né per il Napoli“. Su Berge: “E’ uno dei giovani più forti ...

Il presidente della Federcalcio albanese : “Hysaj resta nel Napoli. A gennaio sarà Ancelotti ad andare via” : Il Corriere dello Sport intervista Armat Duka, presidente della Federcalcio albanese. Parla anche di Hysaj. “Mi piace molto e anche con la Francia ha fatto una bella partita: forse non capisco di calcio, ma dico che per me poteva restare in campo”. Sull’ipotesi che a gennaio lasci il Napoli “Hysaj merita di giocare e secondo me non si muove a gennaio, perché sarà Ancelotti ad andare via. Mi spiace per Carlo, sono un tifoso milanista, però da ...

Longhi sul caso Napoli : ”Squadra schierata contro il presidente e non contro Ancelotti” : Longhi: De Laurentiis ha indetto un ritiro che la squadra non ha rispettato. Lozano è stato acquistato dal Napoli perché è un giocatore di grande talento Bruno Longhi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Longhi h parlato -tra l’altro- anche del Napoli e di Lozano. Queste le sue parole: SUL MILAN: “La dirigenza si è trovata a gestire una situazione che era stata ...

Polveriera Napoli - duro diverbio nello spogliatoio del San Paolo : i giocatori rifiutano il ritiro imposto dal presidente : Subito dopo il pareggio ottenuto al San Paolo contro il Salisburgo, i giocatori azzurri hanno rifiutato il ritiro imposto da De Laurentiis, tornando a casa invece che a Castel Volturno Il Napoli è sempre più una Polveriera, a maggior ragione dopo quanto successo ieri sera al San Paolo. Subito dopo il pareggio ottenuto contro il Salisburgo, si è accesso un violento diverbio nello spogliatoio tra i giocatori e il figlio del presidente De ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : il presidente parla di Mertens e Callejon : Calciomercato Napoli – Dopo le parole su Insigne e Koulibaly della scorsa settimana, il presidente partenopeo è tornato a parlare del mercato azzurro. Soggetti interessati sono questa volta Mertens e Callejon, a cui è stato proposto un biennale alle stesse cifre che percepiscono attualmente. “Ho fatto una proposta di allungamento di contratto. Sono superpagati per quello che fanno e per l’età che hanno, se vogliono andare ...

Napoli – De Laurentiis furioso - le parole del presidente su Mertens e Insigne : “Lorenzo deve tranquillizzarsi” : De Laurentiis senza peli sulla lingua: le parole del presidente del Napoli su Insigne e Mertens Tensione in casa Napoli, Aurelio De Laurentiis non le manda a dire ai suoi giocatori. Il presidente della squadra partenopea, a margine della firma della convenzione per il San Paolo con il Comune, non ha nascosto un pizzico di disappunto per la questione Insigne: “non c’ero al summit di Insigne con Raiola e Ancelotti, il problema di ...

Napoli - De Laurentiis chiama a rapporto Ancelotti : i risultati latitano - il presidente è stufo : A Napoli non è tutto rose e fiori e, visti i risultati, era anche prevedibile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si sarebbe lamentato con il tecnico Carlo Ancelotti del rendimento altalenante della squadra, soprattutto dopo il pareggi

Genk - il presidente Croonen : “Il Napoli ha chiesto il nostro centrocampista : costa tra i 20 ed i 25 milioni…” : Parla il presidente del Genk Peter Croonen Il presidente del Genk Peter Croonen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha detto: “In Champions giochiamo partita dopo partita senza particolari pressioni, non saprei se possiamo o meno diventare la sorpresa del girone dove, è giusto ricordarlo, giocano altre tre squadre molto forti, poi vedremo alla fine dove saremo arrivati. – ...

I 180 anni della linea ferroviaria Napoli-Portici : il presidente Mattarella sul treno storico rende omaggio ai due poliziotti uccisi : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Portici dove prenderà parte alla cerimonia per il 180esimo anniversario della linea ferroviaria Napoli-Portici. Con il capo...

Presidente - ma Napoli ce la farà? : Ci chiamano quirinalisti Prendo spunto dall’ultimo e ottimo scritto di Raniero Virgilio per fare alcune considerazioni. È necessaria una premessa: sono un giornalista che segue il Quirinale (ci chiamano con una enfasi che non mi piace “quirinalisti”) e provengo da una famiglia campana/napoletana e ben radicata a Napoli. Vivo a Roma e spesso mi trovo, e mi sono trovato, a venire in città per lavoro, al seguito del capo dello Stato di ...