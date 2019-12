Napoli | i volontari della Croce Rossa in strada con test gratuiti HIV e HCV

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– In occasioneGiornata Mondiale contro l’AIDS, laItaliana ha deciso di organizzare una campagna per parlare con i cittadini di prevenzione dall’ HIV e Sifilide, per sensibilizzare i più giovani sui comportamenti di vita più idonei e soprattutto da dato la possibilità ai partecipanti di eseguire i rapididi controllo. Piazza Bellini, cuoremovida napoletana, è stato il luogo selezionato per entrare in contatto con i giovani. Circa un centinaio, prima del blocco imposto perla tarda ora, i ragazzi che hanno deciso di sottoporsi ale parlare con i responsabili del progetto e i. La campagna ‘Meet,& Treat’ è giunta alla seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno e oltre ad offrire screening, attraverso il prelievo capillare, offre la ...

