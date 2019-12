Napoli - clima teso : ora che succede? Ancelotti fa mea culpa - ma…. : Ancelotti Napoli- clima teso in casa Napoli dopo il passo falso partenopeo nel match di ieri contro il Bologna. Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha colto l’occasione per lanciare alcune frecciatine ai propri giocatori, facendo, chiaramente, anche un proprio mea culpa personale. Ancelotti, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Io mi prendo gran parte delle responsabilità […] L'articolo Napoli, clima teso: ora che succede? ...

Napoli – Il clima si fa sempre più teso - De Laurentiis Jr ci va giù pesante : “ci vuole gente con molte più palle” : De Laurentiis Jr non le manda a dire ai calciatori del Napoli: il duro sfogo del vicepresidente azzurro La situazione in casa Napoli sembra non migliorare, dopo il caos di qualche settimana fa, con i giocatori che si sono rifiutati di partecipare al ritiro ‘forzato’ del club e la società che ha assegnato all’allenatore Ancelotti tutte le responsabilità tecniche, adesso a rompere il silenzio è De Laurentiis Jr, ...

Napoli - il clima è ostile : le mogli dei calciatori hanno paura e scappano dalle proprie abitazioni : Situazione che, probabilmente, sta superando il surreale. La Napoli calcistica non sta attraversando, questo è chiaro, uno dei suoi momenti migliori. Spaccatura calciatori-società con la figura di Ancelotti in mezzo (ed in bilico). Ma la questione, purtroppo, sta andando oltre. Passi un periodo difficile, come può capitare in ogni società, ma negli ultimi giorni si è creato un clima talmente ostile da far impaurire le mogli dei calciatori ...

Clima teso a Napoli : i giocatori si stringono in un abbraccio prima della sfida col Genoa - il San Paolo è una furia : I giocatori del Napoli si stringono in un abbraccio prima del fischio d’inizio della sfida col Genoa: la reazione dei tifosi del San Paolo è di disappunto La situazione in casa Napoli sembra non piacere ai tifosi celesti. Dopo il silenzio stampa annunciato dal club e l’annullamento del ritiro ‘forzato’, con le responsabilità decisionali affidate ad Ancelotti, i giocatori sono tornati in campo questa sera per ...

Ancelotti clima sereno - Napoli lotterà per Scudetto e Champions : Napoli lotterà per Scudetto e Champions."Dobbiamo tornare a fare punti importanti. E' necessario essere più concreti sotto porta".