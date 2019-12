Napoli | che succede? La situazione è sfuggita di mano ma bisogna salvare la stagione | poi

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Cosaal? E’ sempre più in crisi il club azzurro, la squadra di Carlo Ancelotti non sa più vincere ed in campionato sta sprofondando sempre di più in classifica, ennesima sconfitta nelle ultime partite per gli azzurri, bruttissima prestazione al San Paolo contro il Bologna che ha accentuato il momento di difficoltà. Tra campionato e Champions League ilnon vince addirittura da 8 giornate, 6 pareggi e due sconfitte rappresentano sicuramente un bottino non all’altezza considerando gli obiettivi della vigilia dellaper ilche puntava a vincere lo scudetto ed arrivare il più lontano possibile in Europa. Tutto si è rotto dopo la sconfitta contro la Roma e quando il presidente De Laurentiis ha imposto il ritiro, dopo il pareggio contro il Salisburgo i calciatori l’hanno interrotto senza l’autorizzazione della dirigenza. Poi la ...

