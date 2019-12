Napoli allo sbando | le tristi comparse degli undici leoni della notte di Anfield

Pagelle e Highlights 14^ giornata : Verona-Roma 1-3 - giallorossi sugli scudi! Juve-Sassuolo 2-2 - disastro Buffon. Inter-SPAL 2-1 - nerazzurri in testa. Napoli-Bologna 1-2 - Sansone gela il San Paolo : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Verona-Roma 1-3, ...

Live Napoli-Bologna 1-0 All'intervallo decide il gol di Llorente : Si affrontano quest'oggi alle 18 due delle squadre più in difficoltà del lotto di partecipanti al massimo campionato italiano, Napoli e Bologna: azzurri senza vittorie da...

Vietato sbagliare allo stadio. Tra ottobre e novembre la Questura di Napoli ha emesso 21 Daspo : Vietato sbagliare allo stadio. E’ il messaggio che arriva dalla Questura di Napoli. Che tra ottobre e novembre ha fatto partire 21 Daspo per i tifosi del Napoli e non solo. Misure che la Curva B ha fortemente contestato con lo sciopero del tifo durante Napoli-Genoa. Già contro il Salisburgo nel settore popolare era stato esposto lo striscione «liberi di tifare». Repubblica Napoli riepiloga i provvedimenti emessi. “Undici persone, ...

Ultrà Juve leader dei True Boys su Fb : “Ero un cavallo di Troia. Tifo Napoli” : Davide Bonavita, ultras della Juve fondatore del gruppo True Boys stupisce tutti. Sul suo profilo Facebook dichiara di non avere niente a che fare con i bianconeri. Di essere stato un infiltrato in curva, un cavallo di Troia. E che nella sua vita non è mai esistito altro che il Napoli. Davide Nouaimia Bonavita è uno degli ultras implicati nell’inchiesta denominata Last Banner condotta dalla Digos e dal gruppo criminalità organizzata della ...

CorSport : il Napoli pensa ad un armistizio o allo sconto sulle multe - senza arrivare ai ricorsi : La prima multa è arrivata a Lorenzo Insigne, scrive il Corriere dello Sport. Proprio al capitano. Avrebbe dovuto essere a Liverpool e invece è stato il primo ad essere intercettato dalla punizione di De Laurentiis. Poi è arrivata quella di Allan. Il Napoli ha compreso di averla fatta grossa in quel 5 novembre, nel non aver rispettato le regole. Adesso la squadra incontrerà De Laurentiis. “De Laurentiis è stato amabilmente accerchiato da ...

Il Napoli è vivo. Partita in trincea a Liverpool (il pallone che piace a noi) : 1-1 : Il Napoli è vivo. Pareggia a Liverpool 1-1. Gioca una Partita di quelle che piacciono a noi quasi cinquantenni. Il pallone overo (scritto proprio così, overo). Due linee di trincea. Quando si può si va avanti. Altrimenti si sta al palo ad aspettare. Ci perdoni Arrigo Sacchi ma noi stasera dovevamo portare la pellaccia a casa. Con una squadra disastrata, tra ammutinamenti, sanzioni a mezzo raccomandata, capitani che si ammalano. Proprio qui dove ...

Napoli - la stangata ai calciatori è clamorosa : in ballo oltre 2 milioni di euro : E’ una situazione delicatissima in casa Napoli, il club azzurro non sta raggiungendo buoni risultati, contro il Milan la prestazione è stata altalenante ed alla fine è arrivato solo un pareggio con il risultato di 1-1. Ma sono settimane caldissime anche all’interno dello spogliatoio, in particolar modo il rapporto tra la squadra ed il presidente De Laurentiis è praticamente compromesso dopo la decisione dei calciatori di ...

Milan - Kessie e Biglia allo smartphone poco prima del match col Napoli : la rabbia dei tifosi : L'ultima polemica dei tifosi del Milan contro i calciatori si scatena su Twitter, a seguito delle immagini diffuse da Sky Sport dallo spogliatoio rossonero. E non importa se tali fotogrammi, pur diffusi a pochi minuti dall'inizio del match, risalgono a un'ora prima del fischio d'inizio. La rabbia de

Live Milan-Napoli 1-1 Elmas che chance ma simula : giallo : Si affrontano a San Siro Milan e Napoli, due delle squadre più in crisi dell'intero lotto di partecipanti al campionato di Serie A. I rossoneri hanno raccolto solo 13 punti nelle prime 14...

DIRETTA - Milan-Napoli 1-1 : inizia il secondo tempo. Si scalda Llorente all’intervallo : Milan-Napoli: inizia la ripresa, formazioni invariate FORMAZIONI UFFICIALI MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Conti; Musacchio; Romagnoli; Hernandez; Krunic; Biglia; Paqueta; Rebic; Piatek; Bonaventura NAPOLI (4-4-2) – Meret; Di Lorenzo; Maksimovic; Hysaj; Callejon; Allan; Zielinski; Elmas; Insigne; Lozano RISULTATO IN TEMPO REALE 1-1 Marcatori: Lozano 24′; Bonaventura 28′ A far discutere è anche la scelta di tenere […] ...

Napoli - esposta scultura di Salvini che spara a migranti. L’autore : “Un bambinone che gioca a videogame”. Il leader leghista : “Che squallore” : Matteo Salvini armato di pistola giocattolo spara a due migranti africani in versione zombie: è l’opera di Salvatore Scuotto che oggi viene esposta a Napoli nella mostra collettiva ‘Virginem=Partena‘ nella galleria Nabi Interior Design. “Ho voluto rappresentarlo come un bambinone che gioca ad un videogame popolato da fantasmi, come si vede dai dettagli della pistola che è intenzionalmente sproporzionata. Dico che il suo ...

Sconcerti : nel Napoli è in ballo la chiarezza su chi comanda - se De Laurentiis o i giocatori : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti scrive della giornata di campionato di oggi. Milan e Napoli si incontreranno a San Siro alle 18. Sono sullo stesso livello da settimana, scrive. Hanno totalizzato 7 punti in 6 partite. “Il Milan è una squadra non ancora nata, il Napoli è una squadra probabilmente esaurita. Hanno anche problemi di gioco in comune. Sono entrambe leggere, senza grande personalità, manca chi inventi un calcio meno ...

Sereni su Milan-Napoli sfida a San Siro ma anche sul mercato : questi i nomi in ballo : Sereni: ci sono alcuni nomi in ballo: Elneny e Torreira per esempio. Il primo è in uscita dall’Arsenal, Torreira già lo conosciamo, ma c’è anche Kessie che potrebbe partire a gennaio Andrea Sereni è intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare della sfida di domani a San Siro tra il Milan ed il Napoli e dei nomi di calciatori contesi dal club rossonero e quello azzurro. Queste le parole del ...

