Musei | M9 | grande successo per le iniziative del primo dicembre

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Venezia, 2 dic. (Adnkronos) – Ledelper celebrare l’anniversario dell’apertura di M9 hanno registrato unimportante di pubblico con 935 biglietti emessi nella sola giornata di ieri e con 182 persone che hanno partecipato alle visite guidate divise in 6 gruppi. Le presenze non sono mancate nemmeno in M Childern i bambini che hanno partecipato ai laboratori sono stati 36.Nella giornata di ieri, inoltre, è stata aperta l’esposizione ‘Lo stile dell’auto italiana”, in collaborazione con Scuderia Serenissima, fino al giorno 8. E a breve partiranno le numeroseper il Natale con ‘M9 disco in Chiostro”, una mostra dedicata a vinili e cd da collezione prevista per il 15ed i mercatini ‘Christmas Fantasy” nel Chiostro dal 21 al 24. E sono in corso, infine, i ...

cerry898989 : La famosa xilografia Grande onda di Kanagawa del pittore giapponese Hokusai, 1830-31. Ne esistono varie copie conse… - MimmoMoramarco : Grande successo la domenica gratuita al museo - anitamatita1 : RT @visitmuve_it: La grande mostra DA TIZIANO A RUBENS. Capolavori da Anversa e da altre collezioni fiamminghe è aperta a Palazzo @DucaleVe… -