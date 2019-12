Municipale di Agropoli | controlli agli autobus ‘studenteschi’ | elevati 17 verbali

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, nel corso di miratiorientati alla sicurezza e all’incolumità degli utenti della strada e in particolare degli studenti che effettuano spostamenti tramiteper raggiungere le scuole del territorio, la Poliziadi(cap. Antonio Cantarella, cap. Ermanno Napoliello, Apm Jessica Carpinelli, mar. Immacolata Immerso) hanno operatosu 5di tre diverse ditte che trasportavano studenti. Nel corso degli stessi, sono state riscontrate una serie di irregolarità che hanno portato a elevare ben 17. Per ognisottoposto a verifiche, sono state riscontrate più irregolarità. Queste quelle emerse: in 4 casi gli pneumatici, misurati con apposito spessimetro, erano irregolari perché inferiori a 1,6 millimetri di spessore; in 2 mancavano le cassette di ...

