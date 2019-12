Moreno Merlo | replica choc alle accuse di Paola Caruso | «Mi ha tirato uno schiaffo Ecco

Moreno Merlo risponde alle accuse lanciate da Paola Caruso : Nel salotto della D’Urso a “Domenica Live” Moreno Merlo si difende dalle accuse mosse dalla sua ex fidanzata Paola Caruso che aveva dichiarato di essere stata ricattata dal giovane: «Io Paola l’ho conosciuta il 18 luglio. Non è vero che stavamo insieme da quattro mesi. Non ci siamo messi insieme il primo giorno in cui ci siamo conosciuti. Siamo stati insieme due mesi e mezzo. Ci siamo fidanzati dopo le vacanze, che abbiamo ...

Moreno Merlo replica alle accuse fatte da Paola Caruso : Moreno Merlo a “Domenica Live”, si difende dalle accuse mosse dalla sua ex Paola Caruso che aveva dichiarato di essere stata ricattata dal giovane: «Io Paola l’ho conosciuta il 18 luglio. Non è vero che stavamo insieme da quattro mesi. Non ci siamo messi insieme il primo giorno in cui ci siamo conosciuti. Siamo stati insieme due mesi e mezzo. Ci siamo fidanzati dopo le vacanze, che abbiamo fatto separati. Quando ha pubblicato la nostra prima ...

Paola Caruso risponde alle accuse di Moreno Merlo : “Non l’ho picchiato” : Il rapporto tra Paola Caruso e il suo ex fidanzato Moreno Merlo è costellato di attriti che sono sfociati in una battaglia in favore di pubblico, sui social e in tv. L’ultimo affondo del ragazzo, con pesantissime accuse secondo cui l’ex Bonas lo avrebbe picchiato, è arrivato nel salotto di Domenica Live in cui la stessa Caruso ha deciso di intervenire telefonicamente. Dai microfoni al suo Instagram, la ragazza continua a difendere la sua ...

Paola Caruso contro Moreno Merlo : "Non l'ho picchiato - lui mi registrava di nascosto - è un reato penale" : Paola Caruso ha risposto su Instagram all'ex compagno Moreno Merlo, che ieri è stato ospitato da Barbara d'Urso nel salotto di Domenica Live, programma di Canale 5. Durante l'intervista, Moreno Merlo ha raccontato la propria verità in merito alle accuse della showgirl calabrese, che sulla stessa poltrona aveva rivelato che l'uomo l'aveva avvicinata solo per ottenere visibilità mediatica, arrivando perfino a registrare di nascosto alcuni video ...

Paola Caruso si scaglia contro Moreno Merlo : “Mi fai schifo!” : Moreno Merlo attaccato nuovamente da Paola Caruso: “Non tornerò con te nemmeno per un milione di euro!” Ieri Moreno Merlo è andato a Domenica Live da Barbara d’Urso a difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti da Paola Caruso dopo la loro clamorosa rottura. In questa occasione l’uomo ha anche rivelato di essere stato picchiato dalla popolare soubrette, portando un referto medico che lo proverebbe. Parole che hanno ...

A Domenica Live : Tutta la Verità di Moreno Merlo! : Moreno Merlo, in diretta a Domenica Live respinge tutte le accuse di Paola Caruso, e si sente una vittima. Ma per ora il confronto diretto non c’è. Ecco le parole del ragazzo nei confronti della showgirl. Dopo la confessione choc di Paola Caruso che la scorsa settimana accusava, il suo ex compagno Moreno di averla registrata e di aver approfittato di lei, questa volta tocca a lui replicare. Moreno per prima cosa chiede alla D’Urso di aver ...

Moreno Merlo : Paola Caruso mi ha picchiato. Lei chiama e smentisce tutto : Le polemiche tra Paola Caruso e Moreno Merlo continuano negli studi del Sunday Live e, dopo le accuse della showgirl, all'ex fidanzato è stata data la possibilità di rispondere. Ospite di Barbara d'Urso, Merlo ha dato la sua versione dei fatti sull'incontro e sulla datazione di Caruso, sostenendo di essere stata legata a Paola per molto meno tempo e di aver ricevuto da lei la proposta di fingere di essere fidanzata da Canale 5. Ma non è tutto: ...

Domenica Live - Moreno Merlo contro l’ex fidanzata Paola Caruso : “Mi ha picchiato - ecco le prove” : Sembra non finire più la lite a distanza tra la showgirl Paola Caruso e il suo ex fidanzato Moreno Merlo. Se la Caruso aveva accusato Merlo di essere solo in cerca di fama e notorietà televisiva (“si è avvicinato a me, usando mio figlio per cercare di arrivare in televisione”) e di averla “minacciata” perché ha registrato delle conversazioni private tra loro, ieri il diretto interessato ha ribaltato tutta la versione dei fatti. L’ex ...

Moreno Merlo - l’accusa a Paola Caruso è pesante. Barbara D’Urso mostra la ‘prova choc’ : La storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo è finita da un aio di settimane ma nei salotti di Barbara D’Urso si continua a ‘indagare’. I due hanno iniziato a frequentarsi a luglio, con tanto di annuncio a Pomeriggio Cinque, e le cose sembravano andare a gonfie vele. Paola Caruso ha annunciato definitivamente la sua separazione da Moreno Merlo. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a “Novella 2000” e negli ultimi ...

Domenica Live : ecco la replica choc di Moreno Merlo alle accuse di Paola Caruso : Soap opera Paola Caruso – Moreno Merlo, dove eravamo rimasti? I due, come ricorderete, dopo una breve relazione si erano lasciati in maniera non del tutto pacifica. Queste le parole di Paola a Domenica Live la scorsa settimana (qui per recuperare il discorso completo): Si è avvicinato a me usando mio figlio per cercare di arrivare in televisione. E ancora: Mi diceva ‘Stai attenta a quello che dici, perché se vai a dire in giro ...

Paola Caruso - l’accusa shock dell’ex Moreno Merlo : “Mi ha tirato 3 schiaffi” : Volano gli stracci fra Paola Caruso e l’ex fidanzato Moreno Merlo dopo la rottura della relazione. L’ex Bonas di Avanti un altro aveva raccontato a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, che il ragazzo si sarebbe avvicinato a lei solo per acquisire soldi e popolarità. La pronta replica del ragazzo non si è fatta attendere e nel programma di Barbarella racconterà la sua verità. “Non posso approfittarmi di una mamma con un bambino“ A Domenica ...

Moreno Merlo : il referto medico e il confronto con Paola Caruso a Domenica Live (video) : prosegui la letturaMoreno Merlo: il referto medico e il confronto con Paola Caruso a Domenica Live (video) pubblicato su Gossipblog.it 01 dicembre 2019 18:50.

Moreno Merlo : “Paola disse : facciamo finta - andiamo da Barbara d’Urso” : La versione di Moreno Merlo: “Paola mi ha detto: facciamo finta, andiamo dalla d’Urso e poi ci lasciamo” Barbara titubante, poi spunta un referto dell’ambulanza Moreno Merlo è sbarcato nello studio di Domenica Live per difendersi dalle accuse ricevute dall’ex Paola Caruso la scorsa settimana. Innanzi a Barbara d’Urso ha raccontato una versione totalmente diversa […] L'articolo Moreno Merlo: “Paola ...

Domenica Live - Moreno Merlo replica a Paola Caruso : “Non mi sarei mai approfittato di una donna con un bambino” : Ospite a “Domenica Live”, Moreno Merlo risponde alle accuse mosse da Paola Caruso. La scorsa settimana, Paola Caruso è stata ospite a “Domenica Live”, per parlare dei motivi che hanno portato alla rottura con il fidanzato Moreno Merlo (ve ne abbiamo parlato qui). L’ex Bonas di “Avanti un altro” ha accusato il dj di essersi […] L'articolo Domenica Live, Moreno Merlo replica a Paola Caruso: ...