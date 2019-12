Monteperdido | confermata la 2^ stagione della serie tv sceneggiata da Agustin Martinez

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Ieri sera 1 dicembre è andata in onda la quarta e ultima puntatatv spagnola 'La caccia-'. Subito dopo la messa in onda dell'ultimo episodio, i telespettatori si sono chiesti se ci sarà una secondadi questa fiction e se ci sarà la possibilità di rivedere l'attrice spagnola Megan Montaner nei panni del tenente Sara Campos. Ebbene si, dopo il grande successotelevisiva, l'emittente iberica Television Espanola ha deciso di confermare in anteprima assoluta la secondafiction iberica. Secondo le ultime anticipazioni le riprese partiranno a marzo 2020 e potrebbero andare in onda in Spagna verso la fine del 2020, mentre in Italia nel 2021. I nuovi episodi saranno sempre 8 e saranno articolati in 4 puntate. Le vicende si sposteranno dal suggestivo scenario dei Pirenei che ha caratterizzato la primaalla Sierra de Tramuntana, ...

