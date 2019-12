Milano | Comune seleziona aziende | presto 2 250 monopattini in condivisione 3

Milano : Comune seleziona aziende - presto 2.250 monopattini in condivisione (2) : (Adnkronos) - I monopattini e simili potranno sostare esclusivamente negli stalli di sosta dedicati alle biciclette o a lato strada, dove non sia espressamente vietato e comunque sempre secondo le regole del Codice della strada. Nella Cerchia dei Navigli, dove non esiste sosta libera, i monopattini

Maltempo : il Comune di Milano attiva il monitoraggio di Seveso e Lambro : In aumento i livelli dei fiumi Seveso e Lambro: il Comune di Milano ha attivato il Centro operativo comunale per il monitoraggio. Nelle ultime ore, il terreno già sollecitato dal Maltempo dei giorni scorsi non riesce a drenare le acque dei fiumi che quindi si sono ingrossati. Le squadre di Protezione civile, Mm Servizi idrici e le pattuglie della Polizia locale hanno attivato il monitoraggio: hanno rilevato che il Lambro è in preallarme e il ...

Comune di Milano : concorso per istruttori amministrativo-contabili - scade il 29 novembre : Il Comune di Milano ha indetto un concorso che permetterà di assumere ben 201 diplomati che andranno a ricoprire il ruolo di istruttore dei servizi amministrativi contabili, categoria C, posizione economica 1. Il bando di concorso sarà attivo ancora fino a venerdì 29 novembre 2019 e poi ci saranno le prove a partire dal mese di dicembre. Gli esami consisteranno in una prova preselettiva, una prova scritta ed una prova orale. Per presentare la ...

Milano : 214 beni confiscati a criminalità assegnabili a Comune e terzo settore : Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Sono 214 gli immobili a Milano e confiscati alla criminalità organizzata attualmente in gestione all'Anbsc, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, potenzialmente assegnabili nei prossim

Tangenti Milano - il gip : “Comi è giovane ma ha non comune esperienza con schemi criminosi. Ha sfruttato ruolo pubblico per suoi interessi” : “Nonostante la giovane età, Lara Comi ha mostrato nei fatti una non comune esperienza nel fare ricorso ai diversi, collaudati schemi criminosi volti a fornire una parvenza legale al pagamento di Tangenti, alla sottrazione fraudolenta di risorse pubbliche e all’incameramento di finanziamento illeciti”. E’ scritto nel’ordinanza di custodia cautelare che ha portato l’ex europarlamentare di Forza Italia agli arresti domiciliari nel ...

Comune di Milano - si assumono 201 nuove unità : domanda riservata ai diplomati : Il Comune di Milano ha indetto un nuovo concorso pubblico, volto al reclutamento di 201 unità da inserire a tempo indeterminato nel ruolo professionale di istruttore dei servizi amministrativi contabili (cat. C, posizione economica C1). La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12:00 del 29 novembre 2019. Possono partecipare al bando di concorso coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti ...

Torino e Milano insieme per StileComune : Chiara Appendino, sindaco di Torino e Giuseppe Sala, sindaco di Milano hanno firmato il Manifesto della comunicazione non ostile, nella

Concorso Comune Milano : nuova selezione per 201 Istruttori amministrativo-contabili : A seguito della determinazione n.5262 del 30 ottobre 2019, sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale è stata pubblicata la procedura per assumere 201 Istruttori amministrativo-contabili, in categoria C e posizione economica C1. Al nuovo Concorso Comune Milano potranno iscriversi tutti i candidati in possesso dei requisiti entro il 29 Novembre. Approfondiamo punto per punto le informazioni contenute nel bando in merito a ...

Milano. Comune e Camera di commercio insieme per la diffusione dei servizi digitali : Comune di Milano e Camera di commercio di Milano Monza Brianza insieme per accelerare la trasformazione digitale della città. L’Amministrazione

Si farà il nuovo Stadio a Milano - arriva l’ok del Comune. Giuseppe Sala : “No a opere fuori dal piano”. E il Meazza : La Giunta del Comune di Milano ha dato il via libera per la realizzazione di un nuovo Stadio nel capoluogo meneghino sulla base di quanto proposto da Milan e Inter. Il Sindaco Giuseppe Sala è però stato chiaro su un punto: “Eventuali altre opere come spazi commerciali, uffici, hotel, avranno l’autorizzazione solo nella misura prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio del Comune”. Il primo cittadino ha ribadito la volontà di ...

La giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto di costruzione di un nuovo stadio nel quartiere di San Siro : Questa mattina la giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto di costruire un nuovo stadio vicino al Meazza, alle condizioni che lo sviluppo immobiliare intorno allo stadio non violi le regole stabilite dal piano

Concorsi Comune Milano 2019 - in arrivo 1000 assunzioni : tutti i bandi pubblicati : pubblicati i primi bandi dei Concorsi Comune Milano. Siglato l’accordo tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu per il piano occupazionale dell’anno in corso. Saranno diverse le figure ricercate per un totale inserimento di 1.000 professionisti entro il 2019. Vediamo tutti i dettagli. Date prove preselettive Comune di Milano Concorsi Comune Milano: il piano assunzionale Oltre 1.000 ...

Milano : Consiglio Comune approva bilancio 2018 - risultato netto di 307 mln : Milano, 4 nov. (Adnkronos) - Con 24 voti favorevoli, 3 contrari e 9 astenuti il Consiglio comunale di Milano ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2018, che indica la situazione economico-patrimoniale derivante dall’aggregazione del bilancio del Comune con i bilanci delle società part

Ok del Comune di Milano al nuovo stadio a San Siro - ma con 16 paletti. E il Meazza non si tocca : Dopo tre ore di discussione, il Consiglio Comunale di Milano dice sì a Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio a San Siro, ma con molte condizioni da rispettare. 27 i voti favorevoli (tutti della maggioranza, compreso il sindaco Sala), 11 i contrari e 7 gli astenuti. I paletti posti ai due club sono 16. Due sono più tosti degli altri. Innanzitutto, il vecchio Meazza non dovrà essere abbattuto. Deve continuare a vivere. Non come secondo ...