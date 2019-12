‘Mia figlia si spaventa per colpa tua…’ | Barbara D’Urso nel mirino | ecco cosa è successo

kontrokultura

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Una spettatrice critica lo speaker di Live Non è la D’Urso Tra le pagine del magazine di gossip Nuovo Tv è apparsa un messaggio davvero singolare che riguarda Live Non è la D’Urso. In pratica una telespettatrice ha scritto al settimanale diretto da Riccardo Signoretti per sfogarsi controD’Urso. Il motivo? La voce di … L'articolo ‘Miasipertua…’:D’Urso nelproviene da KontroKultura.

welikeduel : 'Voglio andare via da qui, non ho altri sogni. Vorrei che mia figlia studiasse': L'esclusivo reportage di Francesca… - LegaSalvini : SALVINI: «VOGLIO UN PAESE SICURO PER MIA FIGLIA, IN CUI PUÒ VESTIRSI COME VUOLE» - suffissi : Dai, che altrimenti 1) finisce come come quando ho visto Figlia Mia, che al momento delle domande questo Milanese(T… -