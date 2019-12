Meteo Venezia domani martedì 3 dicembre | cielo sereno

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe marcato : Anche in seguito alle abbondanti precipitazioni nevose verificatesi nel fine settimane oltre i 1800-2000 metri, sulle Alpi il pericolo valanghe è 3 (marcato). Lo rende noto il bollettino della Protezione civile della Regione Fvg che parla di possibili valanghe, sia spontanee che provocate, localmente anche molto grandi. A nord la neve e’ presente dai 1200 m e, fino ai 2000 m il manto nevoso e’ appesantito dalla pioggia, oltre si ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : maltempo da domani : La Protezione civile del Fvg ha diramato un’Allerta di color giallo, dalle 6 di domani alle 12 di domenica, per criticita’ idrauliche lungo la fascia costiera della regione. Si prevede acqua alta in corrispondenza dei picchi di marea in particolare per il litorale tra Duino (Trieste) e Grado (Gorizia). Un fronte, inserito in un flusso umido sudoccidentale – spiega la Protezione civile – si avvicinera’ domani alla ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe ‘marcato’ sulle Alpi : pericolo valanghe ‘marcato’ sulle Alpi del Fvg. Il manto nevoso – si legge nel bollettino – va lentamente consolidandosi in particolare sotto i 1800 metri. sulle Alpi, alle massime quote, sono presenti consistenti accumuli di neve ventata che sui pendii molto ripidi possono ancora staccarsi, localmente anche con debole sovraccarico, dando origine a valanghe anche di grandi dimensioni. Sono possibili inoltre valanghe da ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : scuole chiuse a Pordenone domani martedì 19 Novembre : domani le scuole di Pordenone di ogni ordine e grado, ad esclusione dei nidi, rimarranno chiuse. Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Ciriani. “Lo ha deciso in via prudenziale il Centro operativo comunale alla luce dei dati ufficiali a disposizione – ha spiegato il sindaco – domani sono attese piogge intense sulla città ed è possibile che il fiume Noncello salga sulla strada rivierasca, mettendo seriamente in ...

Allerta Meteo - nuova tempesta in arrivo con pioggia e neve : rischio alluvioni al Nord - acqua alta a Venezia : Allerta Meteo – Ieri, 17 novembre, Venezia è stata colpita da una terza alta marea eccezionale in meno di una settimana e sono previste ancora altre inondazioni. I livelli dell’acqua hanno raggiunto i 150cm ieri. Nonostante questo picco sia stato più basso degli incredibili 187cm di martedì 12 novembre, ha provocato non pochi problemi in città. La soglia di 150cm, che non era stata raggiunta più di una volta in un singolo anno, si è ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : ancora piogge e criticità gialla : Nuova ondata di Maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, ha diramato un’Allerta Meteo di color ‘giallo’ per criticità idraulica, da oggi fino a mercoledì alle 12, su gran parte della regione. Domani sono previste piogge intense ad ovest, abbondanti ad est, anche temporalesche, meno probabili a Trieste. Nevicate abbondanti oltre i 1700 sulle Prealpi, 1400 sulle Alpi con oscillazioni. Sulla costa ...

Allerta Meteo : a Venezia nuovo picco - a Firenze sale l'Arno. DIRETTA : Nella città lagunare previsto oggi un nuovo picco dell'acqua alta a 160 centimetri. Danni stimati oltre il miliardo di euro. Mutui sospesi per un anno. Maltempo da Nord a Sud: preoccupa l'Arno, alberi caduti a Roma, emergenza in Alto Adige. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Venezia - allerta Meteo fino a domenica. Aperto un conto corrente per le donazioni dall'Italia e dall'estero : Il sindaco Brugnaro: "Venezia è un orgoglio di tutta l’Italia, è un patrimonio di tutti, unico al mondo. Grazie al tuo aiuto tornerà a splendere". Resta l'allerta fino a domenica

Venezia ancora sommersa. Allerta Meteo per undici regioni. DIRETTA : Nella città lagunare previsto oggi un nuovo picco dell'acqua alta a 160 centimetri. Danni stimati oltre il miliardo di euro

Allerta Meteo Venezia : domani messe domenicali sospese a San Marco e chiusi tutti i musei - eccetto Correr : domani, domenica 17 novembre, viste le previsioni che parlano di un’acqua alta eccezionale, saranno sospese le messe domenicali nella basilica di San Marco e in alcune altre chiese Veneziane. In particolare, nella basilica di San Marco saranno celebrate le messe delle 7, delle 8, delle 9 e delle 18.45, mentre saranno sicuramente annullate le messe delle 10.30 e delle 12. Lo annuncia il patriarcato, spiegando che le condizioni obbligheranno ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani codice rosso e arancione per forte maltempo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo di color rosso, dalle 18 di oggi alle 12 di lunedì, per il rischio di criticità idrogeologica nel pordenonese e di color arancione sul resto della regione per piogge molto intense, neve, vento forte, acqua alta e mareggiate. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni diffuse inizialmente moderate, poi da stanotte in genere intense e temporalesche; molto ...

Acqua alta Venezia - atteso picco a 120 cm. Allerta Meteo in 7 regioni : A Venezia l'Acqua alta non dà tregua, una serie ininterrotta come non accadeva da oltre un secolo. Nella notte sono stati toccati i 115 centimetri, un livello classificato come molto sostenuto dopo i 154 cm raggiunti ieri alle 11.20. Piazza San Marco resta allagata e per oggi il Centro maree del Comune prevede un'altra massima di 120 centimetri intorno a mezzogiorno. Si procede alla conta dei danni, inestimabili, al patrimonio ...

Allerta Meteo - Sabato 16 Novembre Scuole Chiuse a Venezia - Perugia e Viterbo [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Scuole Chiuse anche domani, Sabato 16 Novembre, in molti comuni dell’Italia dopo l’Allerta Meteo della protezione civile che è molto pesante per il weekend. La situazione è davvero molto pesante, il maltempo si intensificherà ulteriormente e avremo un fine settimana di fenomeni estremi in molte Regioni, oltre ai danni provocati dai fenomeni di queste ore. Di seguito l’elenco dei Comuni in cui le Scuole verranno Chiuse Sabato 16 ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : permane la criticità arancione : Cadute di alberi, allagamenti per acqua alta nei Comuni di Grado (Gorizia) e Trieste dove alle 11 la marea ha fatto registrare rispettivamente il valore massimo di 1,52m e di 2,90m. Dopo la chiusura, sono stati riaperti al traffico veicolare il centro e la zona del porto di Grado e il Mandracchio a Muggia (Trieste), dove si sono registrati ulteriori allagamenti, così come a Duino Aurisina (Trieste) e a Latisana e San Giorgio di Nogaro ...