Meteo Usa | il maltempo sferza il Paese | 50 milioni in allerta

Meteo - violenta tempesta invernale negli USA : venti estremi - forti nevicate e ghiaccio. Morti e feriti [FOTO] : Il maltempo ha creato molte difficoltà agli americani in viaggio per il Ringraziamento nel corso del weekend a causa di una pericolosa tempesta in movimento verso est che ha scaricato tanta neve, pioggia congelantesi, ghiaccio e forti venti. Il maltempo ha anche interrotto la fornitura di energia elettrica sugli Stati Uniti centrali e nordorientali nel corso del weekend. Stati Uniti centrali 9 persone sono morte e altre 3 sono in gravi ...

Meteo - violenta tempesta invernale negli USA : Blizzard e bufere di neve con venti a 130km/h nel cuore degli States [MAPPE] : La fine di novembre porta un potentissimo ciclone sui settori settentrionali degli Stati Uniti che scatenerà forti venti, intense nevicate e gravi condizioni di Blizzard. Un nucleo molto intenso si svilupperà sulle parti settentrionali degli Stati Uniti e diventerà più profondo mentre si sposterà sulle Pianure settentrionali verso i Grandi Laghi, con una corrente a getto molto potente di oltre 185km/h intorno alla base della depressione. Le ...

Allerta Meteo Usa - Thanksgiving da incubo per il maltempo : “Ciclone Bomba” sulla West Coast - “tempesta storica - senza precedenti” : L’American Automobile Association stima che oltre 55 milioni di persone partiranno per il Thanksgiving Day, ma la festività coinciderà con il maltempo in gran parte del Paese: la West Coast è in Allerta per l’arrivo di quello che è stato definito un “ciclone bomba”. Forti nevicate, pioggia e vento sono previsti nel New England, nella zona dei Grandi Laghi, nel MidWest e nelle Grandi Pianure. Centinaia di voli sono già ...

Allerta Meteo Usa - “tempesta storica” minaccia il Ringraziamento - allarme per 20 milioni di americani : freddo - neve e venti da uragano : Una violenta perturbazione potrebbe rovinare la festa del Ringraziamento a milioni di americani. Secondo gli esperti, diverse tempeste minacciano la West Coast spingendosi sino al Midwest, dalla California al Michigan, con 20 milioni di americani interessati dall’Allerta Meteo. Una bufera “storica“, come riporta il National Weather Service, si sta muovendo verso la zona sud-ovest dell’Oregon e il nord-ovest della ...

Previsioni Meteo Milano : pausa di bel tempo - ma a metà settimana torna la pioggia : Previsioni Meteo Milano – Finalmente una tregua dopo diversi giorni di cieli plumbei, piogge ricorrenti, talora anche rovesci intensi. Il sistema depressionario responsabile del maltempo generalizzato sul territorio italiano negli ultimi giorni si sta spostando verso Sud Est, interessando ancora le regioni meridionali centrali, ma liberando finalmente il Nord. Anche su Milano, dopo gli ultimi piovaschi della notte, sono cessate ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Slopestyle 2019-2020 : cancellata la tappa di Stubai a causa delle avverse condizioni Meteo : In questo fine settimana sarebbe dovuta andare in scena la prima tappa della Coppa del Mondo di freestyle dedicata allo Slopestyle a Stubai. Gli organizzatori, però, hanno deciso di cancellare l’evento a causa delle avverse condizioni meteo. “Dopo un’attenta valutazione – si legge sul sito della Fis – il comitato organizzatore di Stubai e la Federazione austriaca di sci hanno preso la decisione di annullare ...

Meteo - violento Nor’easter negli USA : Outer Banks sepolte dalla sabbia [FOTO] : Quando si sente parlare di “Nor’easter” negli Stati Uniti, solitamente si pensa alla neve. Invece la recente tempesta che ha colpito parti della costa orientale degli USA ha ricoperto l’area non di neve ma di sabbia. In particolare, la tempesta si è concentrata sulle coste della Carolina, soprattutto alle Outer Banks. “Per gran parte del weekend, i venti hanno soffiato ad oltre 96km/h intorno a Cape Hatteras, nel North Carolina, alimentando ...

Previsioni Meteo Milano : pausa più asciutta - ma clima ancora umido. Nuova forte ondata di maltempo all’orizzonte : Previsioni Meteo Milano – Ennesima giornata pienamente autunnale, quella di ieri, su capoluogo lombardo con fronti perturbati incessanti provenienti dal medio-alto Tirreno e rovesci in serie, in alcune fasi, specie nelle ore centrali, anche forti. Ultime piogge ancora in nottata, poi il minimo si è allontanato verso Est e le precipitazioni sono cessate. Mattinata, quella odierna, all’insegna del cielo coperto, anche foschia, ma tempo ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : confermato pre-allarme a causa della neve : Nuovo vertice questa mattina (16 novembre) della conferenza di valutazione del Centro funzionale provinciale di Bolzano dell’Agenzia per la protezione civile. Il direttore Rudolf Pollinger ha confermato lo stato di pre-allarme (Bravo – arancione), il terzo su una scala di quattro. Alla luce della nuova perturbazione che raggiungerà questa notte l’Alto Adige (limite delle nevicate in crescita fra 1.200 e 1.700 metri), è ...

Meteo - oltre 1500 voli cancellati per neve negli USA : aereo scivola fuori dalla pista a Chicago - paura per 41 passeggeri [FOTO e VIDEO] : La neve ha causato notevoli ritardi nel traffico per migliaia di passeggeri nel Midwest degli USA. Per decine di persone del volo 4125 dell’American Eagle, l’atterraggio all’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago è stato davvero terrificante. Le 41 persone a bordo sono uscite illese dall’aereo che è scivolato su una pista innevata dell’aeroporto al momento dell’atterraggio. “Dopo l’atterraggio, il volo 4125 dell’American Eagle, gestito da ...

Allerta Meteo - storica ondata artica sugli USA : freddo brutale per 200 milioni di americani - a rischio centinaia di record di temperatura : centinaia di record di temperatura minima sono a rischio nei due terzi orientali degli Stati Uniti a causa di una intensa ondata di aria artica che porta con sé condizioni pericolosamente fredde che ricordano più metà gennaio che novembre. Il nucleo di aria fredda è affondato prima dal Canada nelle Pianure dell’estremo nord. Ieri, lunedì 11 novembre, le temperature sono scese di diversi gradi sotto lo zero a Great Falls (Montana) e Rapid City ...

Allerta Meteo arancione : al momento scuole aperte a Modica - Scicli e Ragusa : I sindaci di Scicli, Modica e Ragusa sono in continuo contatto per valutare una eventuale chiusura delle scuole per domani per Allerta meteo

Meteo - temporali da Palermo a Ragusa : allerta gialla in Sicilia : Maltempo in Sicilia per oggi sabato 9 novembre. La Protezione Civile annuncia un'allerta Meteo gialla da Palermo a Ragusa.

Previsioni Meteo Napoli : altre piogge nelle prossime ore - poi breve pausa ma nel weekend torna il maltempo : Previsioni Meteo Napoli – Tende lentamente, ma anche temporaneamente, al riassorbimento il cavo instabile nordatlantico che da giorni imperversa sul Mediterraneo portando una fase di deciso maltempo anche per molte aree campane e per il capoluogo partenopeo. In particolare in queste ultime 24 ore, i fronti associati all’onda depressionaria, si sono indirizzati in maniera più persistente verso la verticale napoletana producendo ...