Meteo domani martedì 3 dicembre ALLERTA METEO | Video Previsioni

Previsioni Meteo Toscana : domani parzialmente nuvoloso e temperature in calo : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 6 dicembre. domani parzialmente nuvoloso nottetempo e al mattino con addensamenti piu’ consistenti in Appennino e zone centro meridionali. Ampie schiarite dal pomeriggio. Venti: moderati o forti nord-orientali. Mari: poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo. temperature: in calo. Mercoledì 4 dicembre: sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati o localmente forti da ...