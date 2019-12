Mes | Di Maio | «Provano a zittirci ma non ci riusciranno»

Mes - Di Maio : «Con Pd posizioni diverse. Il “pacchetto riforme” è da migliorare» : Tra i due litiganti sul Mes, decidano le Camere. È in sostanza questa la posizione raggiunta dopo il vertice notturno sul fondo salva stati. E all’uscita da Palazzo Chigi ognuno tira l’acqua al proprio mulino. Se Dario Franceschini puntualizza: «Nessuna richiesta di rinvio all’Ue ma un mandato che rafforza il ministro Gualtieri a trattare al meglio l’accordo», Luigi Di Maio tira per i 5S: «Nessuna luce verde è stata ...

**Ue : braccio ferro Di Maio-Gualtieri sul Mes al vertice a P.Chigi** : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – C’è stato un braccio di ferro, a quanto apprende l’Adnkronos, tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il responsabile degli Esteri Luigi Di Maio durante il lungo vertice sul Mes a Palazzo Chigi, durato ben 4 ore per la parte dedicata al fondo salva Stati e tutt’ora in corso su altri dossier, a partire da Alitalia. Il responsabile di via XX Settembre, spiegano fonti di governo ...

Luigi Di Maio - capolavoro al contrario sul Mes : com'è riuscito a farsi sfiduciare dai ministri M5s : Il capolavoro al contrario di Luigi Di Maio: farsi sfiduciare dal Movimento 5 Stelle confermando una posizione già espressa nel programma per le politiche del 2018, il Mes. Non è il "no" del capo grillino a inquietare ministri e parlamentari pentastellati, quanto la gestione caotica delle ultime set

Giorgia Meloni - sul Mes bombarda Conte : "Alto tradimento - Di Maio basta fare il pagliaccio" : "basta fare i pagliacci". Giorgia Meloni sul Mes bombarda Giuseppe Conte e lancia un appello a Luigi Di Maio: "Se ha un briciolo di dignità questo è il momento di farlo, ritiri la fiducia al governo". D'altronde, ricorda la leader di Fratelli d'Italia dalla convention di Bologna dando del tu al lead

Mes - Meloni strattona Di Maio nel giorno del vertice di maggioranza : «Se gli resta un briciolo di dignità - faccia cadere il governo» : Più che un avvertimento, quello di Giorgia Meloni dal Messaggero contro Giuseppe Conte è una vera e propria minaccia. Il tema è ancora la riforma del Mes, il fondo Salva-Stati che ha scatenato il fuoco di fila dal fronte sovranista contro il governo e in particolare sul premier. Tema che sarà al centro del vertice di maggioranza di questa sera a palazzo Chigi, che già si preannuncia ricco di tensioni, visto che anche Luigi Di Maio ha messo in ...

Mes - stop di Conte e Pd a Di Maio. Il premier : «Spazzerò le chiacchiere» : Il Pd perde la pazienza con M5s e Luigi Di Maio sulla riforma del Mes, con il ministro Dario Franceschini e Graziano Delrio che cercano di fermare le richieste di modifiche al Trattato avanzate dai...

Luigi Di Maio - colpo di scena. Sorgi : "Contro Conte e Pd ha vinto lui" - come li ha Messi nel sacco : E se alla fine avesse vinto Luigi Di Maio? Secondo Marcello Sorgi, autorevolissimo editorialista della Stampa, alla fine la vittoria negoziale del capo grillino sul premier Giuseppe Conte e il Pd è netta. Si va dalle autonomie e si continuerà su concessioni autostradali, abolizione della prescrizion

Mes - Gianluigi Paragone mette Di Maio e grillini spalle al mure : "Vi faccio quattro domande" : Sul Mes basterebbe ricordare quello che diceva Giuseppe Conte il 27 giugno 2018: "Siamo contrari". Oggi però, sottolinea Gianluigi Paragone, senatore M5s ed euro-scettico convinto, "Peppino il Rinoceronte si è trasformato, tornato a casa, in quel campo europeista, del quale il Pd detiene le chiavi i

Governo - Orlando : “A rischio tutti i giorni. Questione da affrontare”. Franceschini : “Di Maio su Mes? Aspettiamo i fatti” : “Prendo per buone le parole di Di Maio quando parla di “spirito costruttivo”, ma da qui a lunedì capiremo se alle buone intenzioni seguiranno fatti”. Dal palco di “Base Riformista” di Milano, il ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini avverte gli alleati del M5S nei giorni delle trattative sul Mes. Il clima tra gli alleati di Governo preoccupa anche il vicesegretario del PD Andrea Orlando che a margine commenta: “In questa situazione si ...

Mes - Di Maio : "Italia non può firmare al buio". Calenda : "Modo indegno di fare politica" : Luigi Di Maio oggi è a Matera e ha avuto modo di rispondere ancora una volta alle domande sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità che in questi ultimi giorni sta facendo tanto discutere. Il ministro degli Esteri ha detto:"Quel trattato, come tanti altri trattati, ha bisogno di molti miglioramenti. Non possiamo pensare come Italia di firmare al buio un trattato come il Mes, la riforma del trattato del Mes, anche perché è ...