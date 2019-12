Mes | Conte all' attacco | «Tutti i ministri del precedente governo sapevano» Salvini | a

Mes - la replica di Meloni a Conte : «Continua a mentire su tutto» : Giorgia Meloni in Aula alla Camera replica duramente all’attacco del premier Conte che, durante la sua informativa sul Mes, si era difeso dagli attacchi di “tradimento” per aver, secondo le opposizioni, avvalorato le modifiche al fondo salva Stati senza l’approvazione del Parlamento. Attacca Meloni: «O il trattato è emendabile e vedremo se ci saranno modifiche o come dice Gualtieri “tutto è chiuso”? Lei, ...

Mes - Lega : "Conte Pinocchio".Aula sospesa : 17.18 "Conte Pinocchio", è la scritta che appare sul cartello che si passano di mano in mano i senatori della Lega durante le comunicazioni di Conte sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. La presidente del Senato, Casellati, chiede la rimozione del cartello. Ma poi nota anche un piccolo pupazzo con le fattezze del personaggio di Collodi. E dice: "C'è un Pinocchio in Aula". E i leghisti, tutti in piedi, indicando Conte urlano in coro: ...

Margini stretti per l'Italia sul Mes. L'Ue apre a un breve rinvio - non sui contenuti : “La firma del Trattato sul Mes a dicembre non è necessaria, può avvenire uno due-mesi più tardi”, dicono fonti europee coinvolte nel negoziato dell’Eurogruppo a Bruxelles. Nel giorno in cui Giuseppe Conte affronta in Parlamento la maggioranza spaccata sulla riforma del cosiddetto Fondo salva Stati, l’Europa gli tende la mano: meglio un rinvio del Mes oggi che un Salvini premier domani. Ma i ...

Mes - Conte : «Trattato non ancora firmato ma tutti lo conoscevano» DIRETTA : Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto tradimento lanciate contro di lui da Matteo Salvini. Quindi attacca le...

Conte alle Camere sul Mes : “Contro di me accuse infamanti - tutti sapevano” : Il premier riferisce in Parlamento sul tema del fondo Salva-Stati: “Sarei uno spergiuro perché venuto meno al vincolo di essere fedele alla Repubblica”. Le opposizioni attaccano: “Era già stato approvato, si dimetta” “È stato detto che il Mes servirebbe solo a beneficiare le banche altrui e non le nostre. È stato anche detto che il […] L'articolo Conte alle Camere sul Mes: “Contro di me accuse infamanti, ...

Mes - Luigi Di Maio e il retroscena sullo scontro con Conte e Gualtieri : "Il governo deve farsi da parte" : Da una parte Luigi Di Maio, dall'altra Roberto Gualtieri. In mezzo, il Mes, il premier Giuseppe Conte e la tenuta del governo. Il retroscena del Corriere della Sera dal vertice di domenica sera a Palazzo Chigi sul fondo salva-Stati fa emergere nervi tesi, anzi tesissimi. Di Maio deve tenere insieme

Mes - Conte alla Camera - Borghi (Lega) : ‘Discorso vergognoso - a Di Maio sta dando del c...’ : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene oggi nell’aula di Montecitorio sul tema caldissimo del rinnovo del Fondo Salva Stati, il cosiddetto Mes. Discorso vibrante il suo, dove non sono mancate polemiche contro i leader dell’opposizione Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Clima rovente, stemperato a stento dal Presidente della Camera, Roberto Fico. Tra i più accesi Contestatori del Premier c’è sicuramente Claudio Borghi. Il deputato ...

Mes - il premier Conte : “Le opposizioni mi diffamano - mi stupisco della Meloni” : Il premier Giuseppe Conte torna sulla questione Mes e ribadisce che ancora nulla è stato firmato, quindi accusa gli oppositori di diffamazione. C’è ancora la trattativa sul fondo salvastati (o Mes) all’ordine del giorno nel parlamento italiano. A parlare della misura in questo caso è il Presidente del consiglio Giuseppe Conte per smentire le accuse […] L'articolo Mes, il premier Conte: “Le opposizioni mi diffamano, mi ...

Mes - Meloni attacca Conte : “Ha smentito il suo governo e ci ha raccontato solo menzogne” : "Io pretendo la verità, e questi signori non la stanno ammettendo. La verità non la possono dire, perché è questa: l’Italia non ha alcuna ragione per sottoscrivere questo trattato così come ci viene proposto. Temo che il presidente Conte abbia dato l’ok a una riforma in cui l’Italia ha tutto da perdere in cambio della benedizione delle consorterie europee. Presidente Conte, lei si è presentato come avvocato del popolo: non le consentiremo di ...

Mes - Conte parla alle Camere : «Tutti i ministri sapevano - contro di me accuse infamanti» : Il premier riferisce in parlamento sul tema del fondo Salva-Stati: «Sarei uno spergiuro perché venuto meno al vincolo di essere fedele alla Repubblica, si è perfino adombrato che avrei tenuto questa condotta per biechi interessi personali. Ma nessuno può insinuare negoziati segreti»

Mes - Conte in Senato : “Accuse infamanti” da parte dell’opposizione : Giuseppe Conte rimane a testa alta e schiena dritta in Senato, mentre espone le sue argomentazioni sul discorso Mes. Il presidente del Consiglio ha infatti rigettato tutte le accuse dell’opposizione, parlando direttamente di “Accuse infamanti”. Conte: “Comportamento fortemente irresponsabile” Nel parlare, Conte si rivolge direttamente a “quell’opposizione che ha reclamato a gran voce i pieni poteri” e che, lo sappiamo, ha il volto e ...

Mes - Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte : "Dopo 44 minuti di chiacchiere si è contraddetto" : Giorgia Meloni asfalta Giuseppe Conte e il suo governo sul Mes. Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) spacca il governo e la politica. Dopo l'intervento di Conte, che ha criticato apertamente sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni, la parola passa alla presidente di Fratelli d'Italia, che non si è

Mes - Pietro Senaldi contro Giuseppe Conte : "Non ha spiegato se serve all'Italia" : C'è qualcosa che proprio non torna nell'intervento di Giuseppe Conte alla Camera, dove era stato chiamato a riferire sul Mes, il fondo salva-Stati per il quale è stato duramente accusato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Già, il premier ha attaccato: nel mirino proprio loro, i leader di Lega e Fra

Mes - Conte si scalda nell’aula della Camera : “Siamo al cospetto di un’accusa gravissima” : Una durissima apologia quella di Giuseppe Conte che era atteso quest’oggi alla Camera proprio per riferire sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, rispondendo alle numerose e gravi accuse che gli sono state mosse contro, anche sul piano personale, da parte dell’opposizione. “Pur di attaccare la mia persona e il Governo non ci si è fatti scrupolo“, tuona Conte nel corso del suo durissimo discorso durato circa un’ora, alla fine del quale è ...