Mercedesz Henger a Domenica Live risponde alla mamma Eva Henger

(Di lunedì 2 dicembre 2019)ospite a ‘’, ha replicato alle dichiarazioni dellaEva che non aveva gradito le confessioni della figlia fatta ‘Non è la d’Urso’. Riccardo Schicchi non è il suo vero padre: “Mi dovrò ripetere. Questa cosa non volevo uscisse. Quando c’era padre sapevo che non si doveva essere in giro. Ho detto una bugia bianca che Riccardo fosse il mio padre biologico. Oppure al contratto dell’Isola dei Famosi ribattevo perché usavo il cognome ungherese. E nessuno chiedeva più nulla. Io, tutta la vita, mi sono abituata a dire una bugia anche agli amici stretti. Io volevo trasmettere un messaggio: la sua memoria non deve essere sminuita. Mio padre mi ha amato più di sè stesso, mi ha cresciuto. E’ stato un padre a tutti gli effetti. Ho ricevuto una valanga di messaggi bellissimi”. Evasu ...

