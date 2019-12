Mercato Juventus | occhi in casa Sassuolo | Paratici stregato dai 3 talenti

CalcioMercato Juventus - piacerebbe Glen Kamara del Glasgow Rangers (RUMORS) : La Juventus, come sempre, è molto attiva sul mercato, alla ricerca delle migliori opportunità di mercato. Non è un caso infatti che negli ultimi anni tanti trasferimenti a Torino hanno riguardato soprattutto giocatori a parametro zero: Emre Can, Rabiot e Ramsey sono solo alcuni esempi della politica improntata dalla dirigenza bianconera. E a proposito di opportunità, il direttore sportivo starebbe osservando da vicino una delle principali ...

CalcioMercato Juventus - possibile sfida al Barcellona per l'enfant prodigé Lacroix : Da sempre la Juventus si contraddistingue per un'attenzione importante verso i giovani: nel mercato estivo ad esempio ha investito moltissimo non solo per la prima squadra ma anche per il settore giovanile. Oltre a De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini (tutti appena ventenni), sono arrivati per l'under 23 Mota Carvalho, Han e Rafia senza contare gli investimenti per l'under 16 con l'arrivo di Cerri dal Pescara. E a proposito di under 16, si ...

Mercato Juventus - sgarbo al nemico? Il nuovo acquisto arriva dal Napoli! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di irrompere con decisione su Allan. Il centrocampista del Napoli potrebbe lasciare gli azzurri già dall’imminente sessione di Mercato invernale. Sul giocatore resta forte l’interesse del PSG, ma anche dei bianconeri, con Paratici pronto ad intensificare i contatti con il centrocampista ...

CalcioMercato Juventus : Tonali potrebbe essere acquistato a gennaio per anticipare l'Inter : La Juventus punta ad essere protagonista non solo in Serie A, Coppa Italia e Champions League, ma anche sul mercato. Il recente aumento di capitale da 300 milioni di euro servirà non solo a risanare i conti legati soprattutto agli investimenti effettuati per portare a Torino Cristiano Ronaldo e de Ligt, ma anche per provare a mettere a segno altri importanti colpi nelle prossime sessioni del Calciomercato. Tra i migliori giocatori di questa ...

CalcioMercato Juventus : possibili diverse cessioni a gennaio - su tutte quella di Emre Can : La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale, non tanto per gli acquisti ma per le cessioni: come scrive Tuttosport, potrebbero essere quattro le cessioni pesanti per la società bianconera che, oltre a portare una buona somma, garantirebbero un elevato risparmio sugli ingaggi. I giocatori che potrebbero lasciare Torino sono la punta Mandzukic, il centrocampista Emre Can, il difensore Rugani e il portiere Mattia ...

CalcioMercato Juventus : Chiesa e Tonali sarebbero sempre nel mirino - ma occhio all'Inter : La Juventus starebbe seguendo da tempo alcuni dei migliori talenti del calcio italiano, ovvero Federico Chiesa e Sandro Tonali. L'esterno della Fiorentina al momento è vittima di un problema fisico che lo sta affliggendo da alcune settimane e non è sceso in campo neanche nella sfida di campionato contro il Lecce. Su Chiesa, però, c'è una sorta di giallo dal momento che sono girate mille voci sul suo futuro. Il giovane esterno non sembra sereno a ...

Mercato Juventus : Mourinho mette gli occhi su un big. Paratici avvisato : Mercato Juventus DYBALA – Paulo Dybala sta lasciando tutti di stucco grazie alle sue prestazioni. La “Joya” è l’idolo dei tifosi della Juventus, con Paratici che sembrerebbe intenzionato a correre ai ripari. Ma dall’Inghilterra persiste l’interesse del Tottenham di José Mourinho, pronto a fare follie per il numero dieci bianconero. Mercato Juve: Mourinho adocchia Dybala José Mourinho, nuovo tecnico degli ...

Mercato Juventus - nuovo colpo in difesa dalla Premier : il piano di Paratici : Mercato Juventus – Problemi sulla fascia sinistra. La Juventus è sempre alla ricerca di un rinforzo per quella zona del campo. I nomi sul taccuino della dirigenza bianconera, in particolar modo di Paratici, sarebbero tanti. Uno dei più caldi sarebbe senza alcun dubbio quello di Emerson Palmieri, accostato già durante la scorsa estate. L’italo-brasiliano classe ’94 piace molto ai piemontesi, ma ci sarebbe da fare i conti con la volontà ...

CalcioMercato Juventus - Higuain vorrebbe chiudere carriera in bianconero : Dopo un anno tormentato, trascorso la prima parte al Milan e la seconda al Chelsea, Gonzalo Higuain è ritornato a Torino con la volontà di riconquistarsi la maglia della Juventus e grazie al suo impegno e al lavoro quotidiano ha riconquistato la fiducia della dirigenza bianconera, che ha apprezzato la determinazione dell'argentino. Un lavoro importante quello del 21 bianconero, decisivo più volte in questo inizio di stagione. Questa ritrovata ...

Juventus - Paratici mette le cose in chiaro : “Mercato di gennaio? Vogliamo modificare il meno possibile” : Il direttore sportivo della Juventus ha parlato prima del match con il Sassuolo, soffermandosi anche sul mercato Match day per la Juventus, che all’Allianz Stadium ospita il Sassuolo nell’anticipo domenicale della quattordicesima giornata con l’obiettivo di difendere il primo posto dall’assalto dell’Inter. LaPresse Prima della partita ha parlato il direttore sportivo Paratici, soffermandosi non solo sulla ...

Juventus - Paratici : «Emre Can e il Mercato? Cambieremo il meno possibile» : Fabio Paratici ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dall’avvio di Juventus Sassuolo: ecco le parole del dirigente Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d’inizio di Juventus-Sassuolo. Ecco le dichiarazioni del dirigente bianconero, tra scelte di formazione e mercato. «Tridente offensivo con Dybala, Ronaldo e Higuain? Voglio essere pragmatico e lasciare la parola al mister. È un lavoro ...

CalcioMercato Juventus - possibile offerta per Emerson Palmieri : In questo inizio stagione, la Juventus si sta dimostrando una delle più forti squadre a livello europeo, merito di un ruolino di marcia notevole sia in Serie A che in Champions League. Di fatti è l'unica squadra imbattuta in tutti i campionati europei, ha già gli ottavi di finale di Champions League in tasca e avendo vinto il girone potrà contare su un accoppiamento con una squadra arrivata seconda nel proprio gruppo. Nonostante questo, la ...

Mercato Juventus : shopping in casa Atalanta. Due i nomi : Mercato Juventus ATALANTA – La Juventus è alla ricerca di rinforzi in vista della seconda metà di stagione. I bianconeri continuano ad osservare diversi profili per regalare a Sarri innesti di qualità. Paratici lavora anche sulla stagione successiva, e stavolta la squadra adocchiata sarebbe l’Atalanta. Due i nomi sul taccuino,finiti però anche nel mirino di altri club. Gli orobici valutano con la Juve sempre in prima fila. Mercato ...

CalcioMercato Juventus - sarebbero pronti i rinnovi di Szczesny e Matuidi (RUMORS) : Si parla molto di mercato in questa fase della stagione, in quanto a gennaio gran parte delle società potrebbero attingere al Calciomercato per rinforzare la propria rosa. Juventus, Inter, Milan potrebbero essere alcune delle protagoniste del mercato ma i bianconeri in questa fase sono impegnati anche a sistemare le situazioni contrattuali di alcuni giocatori. Di recente la società bianconera ha ufficializzato i rinnovi di contratto del terzino ...