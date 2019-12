Mercato italiano - Le immatricolazioni salgono ancora | +2 | 2% a novembre

Auto - il Mercato italiano cresce del 2 - 17% a novembre : Da inizio anno sono 1,7 milioni le Auto vendute, lo 0,58% in meno rispetto al 2018 - In calo affluenza nei saloni e fiducia dei concessionari

CalcioMercato Juventus - un top club italiano piomba su Mandzukic : Calciomercato Juventus – Ultimissime in casa Juve per quanto riguarda le cessioni a gennaio. Mario Mandzukic ha ormai chiuso da un paio di mesi la sua avventura con la Juventus. Il croato è ancora, almeno ufficialmente, un calciatore dei bianconeri, ma è in attesa di una nuova sistemazione da inizio settembre. Da quando la Vecchia Signora lo ha lasciato fuori dalla lista Champions ufficializzando il suo essere ai margini dal progetto ...

Il Mercato italiano della tecnologia non se la passa bene - almeno in riferimento ai primi 9 mesi del 2019 : I primi 9 mesi del 2019 segnano una lieve contrazione per il mercato italiano della tecnologia L'articolo Il mercato italiano della tecnologia non se la passa bene, almeno in riferimento ai primi 9 mesi del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Made in Italy : sempre più olio spagnolo - Mercato italiano ko : E’ invasione di olio d’oliva spagnolo con le importazioni che nel 2019 crescono in quantità del 48% con gravi ripercussioni sul mercato e sull’Uliveto Italia. A denunciarlo è la Coldiretti sulla base di un’analisi sui nuovi dati Istat relativi al commercio estero che evidenziano come il settore olivicolo vada in netta controtendenza rispetto al surplus commerciale fatto registrare a livello generale. Nei soli primi otto mesi dell’anno sono ...

Mercato italiano - Immatricolazioni in crescita anche a ottobre : +6 - 7% : Il Mercato automobilistico italiano continua a lanciare segnali positivi. Secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, a ottobre sono stati registrati 156.851 veicoli leggeri, il 6,7% in più rispetto a un anno fa. Si conferma, così, un trend favorevole che già a settembre aveva portato le Immatricolazioni a crescere del 13,4% seppur con la spinta statistica determinata dal basso confronto con l'anno scorso, quando lo stesso mese era stato ...

Juventus-Coca Cola - ufficiale la partnership per la valorizzazione del Mercato italiano : Durante l'assemblea degli azionisti della Juventus svoltasi il 24 ottobre scorso, sono state fatte importanti ufficializzazioni da parte del presidente Andrea Agnelli, del vice presidente Pavel Nedved e del direttore operativo bianconero Giorgio Ricci. L'argomento principale è stato sicuramente l'aumento di capitale di 300 milioni di euro ed il ritocco dell'intesa contrattuale con Jeep a 43 milioni di euro a stagione. Lo stesso direttore ...

CalcioMercato Juventus - Paratici piomba sul talento italiano : i dettagli! : Calciomercato Juventus – Paratici continua a monitorare tutti i talenti di Serie A. Da Tonali a Chiesa, passando per Orsolini. Proprio l’esterno del Bologna è tornato fortemente nel mirino bianconero. Non è più della Juventus, ma la Juventus non lo molla. Riccardo Orsolini ha conquistato il Bologna e punta ad un posto in Nazionale, con il Ct Mancini che lo segue attentamente e lo terrà d’occhio in vista di Euro ...

Ue : Confedilizia - Mercato immobiliare italiano in crisi - governo non si rende conto gravità’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “L’Italia, anche nel secondo trimestre del 2019, è l’unico Paese europeo i cui i prezzi delle case scendono. A confermare per l’ennesima volta lo stato di crisi del nostro mercato immobiliare è Eurostat, che contemporaneamente segnala la crescita che caratterizza tutto il resto del continente (+ 4,2%)”. Così in una nota Confedilizia commentando i dati diffusi ...