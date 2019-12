Matteo Salvini «carica» le piazze | premier servo dei poteri forti

Matteo Salvini inchioda Conte : "Non ti ascoltano neanche i tuoi". La prova? Il "saluto finale" raggelante : "neanche la maggioranza lo ascolta". Matteo Salvini commenta così il discorso di Giuseppe Conte in Senato per la sua informativa sul Mes. "Decine di assenze fra i Cinque stelle (oltre 30) e a sinistra (oltre 20)", sono i numeri impietosi snocciolati dal leader della Lega. Lo stesso tiepidissimo appl

Mes - Matteo Salvini a valanga contro Conte : "Arrogante e uomo da poco - si vergogni" : "Qualcuno nel governo mente". Matteo Salvini è protagonista di un discorso stringato e violentissimo, contro Giuseppe Conte. Dopo che il premier ha riferito in Aula sul Mes, prende la parola il leader della Lega, che mette subito in evidenza le contraddizioni della maggioranza: "Condivido le richies

Matteo Renzi incrocia Salvini in Senato. Sconcerto generale : come si salutano - vuoi vedere che... : Incroci pericolosi in Transatlantico al Senato. Matteo Renzi si imbatte in Matteo Salvini fulminandolo con lo sguardo mentre il leader della Lega sta per entrare nell'Aula di Palazzo Madama per ascoltare l'informativa del premier Giuseppe Conte sul Mes. L'aria è tesa, anche per motivi extra-parlamen

Luigi Marattin a L'aria che tira : "Sul Mes discussione surreale - piena di balle come quelle di Matteo Salvini" : In collegamento da Piazza Montecitorio con L'aria che tira su La7, Luigi Marattin, di Italia Viva, interviene sulla questione del Mes e sulle polemiche su Matteo Renzi che ha disertato il vertice di domenica primo dicembre: "Stiamo assistendo a una discussione surreale, noi siamo d'accordo con la li

M5s contro televisioni e Matteo Salvini : "Violenza senza precedenti - vogliono farci fuori" : I grillini sempre più in difficoltà che fanno? Accusano il sistema, le televisioni e Matteo Salvini. Un sistema che vorrebbe farli fuori. L'atto d'accusa piove sul Blog delle Stelle nella mattinata del caos al governo sul mes e della spaccatura anche su carcere agli evasori e spazzacorrotti: "Anche

Paolo Becchi svela il piano di Matteo Salvini : mozione per la crisi di governo con l'aiuto di parte del M5s : Il presidente del Consiglio è andato al Consiglio europeo di giugno e - disattendendo la risoluzione parlamentare che lo vincolava a non firmare modifiche peggiorative del Mes - ha fatto l' esatto contrario. E fin qui, qualora non avesse potuto o voluto opporsi, stando alle nostre leggi poteva anche

Matteo Salvini e il calo nei sondaggi - "il pericolo non sono le sardine ma la Meloni". L'analisi di Pregliasco : Il pericolo per Matteo Salvini non sono le sardine. Secondo Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend, il leader della Lega deve guardarsi da Giorgia Meloni. Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos, nell'ultimo mese il Carroccio ha perso due punti e mezzo mentre il Capitano 8 nel gradimento personale. Non

Matteo Salvini a Firenze - gli anti-leghisti aggrediscono sindaco e assessora : "Schifosi fascisti di m***" : Intimidazione contro i leghisti: ieri sera a Firenze, il sindaco di Massa, Francesco Persiani, e l' assessore alla cultura, Veronica Ravagli, sono stati aggrediti da un gruppo di antagonisti in via Aretina, a poche centinaia di metri dal Tuscany Hall, dove i due rappresentanti dell' amministrazione

Sondaggio Pagnoncelli. Meloni incontenibile : il sorpasso su Matteo Salvini - cambia il quadro : In attesa del derby di Roma, Giorgia Meloni scavalca Matteo Salvini nel Sondaggio di Nando Pagnoncelli sul gradimento dei leader. Un risultato clamoroso che fa il paio con il volo di Fratelli d'Italia, ormai stabilmente sopra quota 10%. Leggi anche: Pranzo all'ambasciata, il viaggio negli Usa. La v

Matteo Salvini - via libera per il trionfo? "Si ritira anche lui". Pd e M5s si autodistruggono in Calabria : Adesso Matteo Salvini vede più vicino il successo, clamoroso, alle prossime regionali in Calabria a gennaio. Merito, diciamo così, del Pd che ha silurato il governatore uscente Mario Oliverio e che ora però è rimasto senza un candidato: si ritira infatti il civico Maurizio Talarico, imprenditore ind

Maurizio Costanzo a Matteo Salvini - “ma se tu ti invaghissi di Lilli Gruber?” - il leader della Lega prima di rispondere prende fiato… : Matteo Salvini è stato accolto dal pubblico del Maurizio Costanzo Show da un lunghissimo applauso. Il leader della Lega non si è sottratto alle domande del conduttore. Molte sono state incentrate sulla situazione politica attuale e sulla famosa oramai crisi dell’8 agosto scorso. Poi Maurizio Costanzo a sorpresa ha fatto una domanda molto singolare. Ha chiesto al leader della Lega : “Ma se tu ti invaghissi di Lilli Gruber?” . Matteo ...

Don Giorgio De Capitani denuncia Matteo Salvini/ "Ha dichiarato falso in Tribunale" : Don Giorgio De Capitani, condannato per diffamazione, denuncia Matteo Salvini: "Ha dichiarato falso in Tribunale". Il parroco contro il leader della Lega.

Matteo Salvini rischia il processo per i casi Open Arms e Mare Jonio : La procura di Palermo ha trasmesso al Tribunale dei ministri il fascicolo sulla mancata concessione di un porto sicuro alla nave della Ong spagnola e sulla "conseguente privazione della libertà personale in pregiudizio di numerosi migranti giunti nelle acque di Lampedusa". A Matteo Salvini, che rischia quindi ora il processo, è stata anche notificata l'apertura di un procedimento su querela della Ong Mediterraea.Continua a leggere

Al Teatro Italia gremito Matteo Salvini apre la lunga campagna elettorale per Roma - “Raccolte 100 mila firme per mandare a casa la Raggi” : Un Teatro Italia stracolmo ha atteso il discorso di Matteo Salvini. Il leader politico è arrivato con un’ora di ritardo ma è stato accolto da una grande ovazione al so arrivo. Il suo popolo non aspettava altro che Matteo Salvini aprisse un nuovo fronte la conquista di Roma e della regione Lazio. Si voterà a Roma nel 2021. Ma Matteo Salvini spera in una battaglia lampo che possa determinare la crisi a Roma e anche quella di ...