Matrimonio a prima vista | Fulvio rimarca l' affinità tra Luca e Federica

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Per i protagonisti dic'è stata una reunion in occasione del compleanno di Marco. I sei ragazzi hanno trascorso una bella serata insieme, ma non sono mancati momenti di imbarazzo e frecciatine, stando alle stories su Instagram.ha lanciato una frecciatina dicendo che tranotava un', mentre tra Cecilia e il suo ex marito c'è stata solo freddezza. Dopo il bacio a stampo a, nessun riavvicinamento trahanno raggiunto Terni per festeggiare il compleanno di Marco che ha spento 33 candeline; successivamente sono arrivate anche le ragazze. Tra gli uomini si è creata una bellissima amicizia, tanto cheraggiunge spesso il suo ex compagno d'avventura a Terni e fa parte della sua comitiva. Nel giorno del compleanno di Marco, le tre donne sono arrivate direttamente la sera per ...

davidallegranti : E con il leghista che fa la proposta di matrimonio in aula prima dell’inizio dell'esame del decreto legge per la ri… - insopportabile : Alla Camera prima una rissa e poi una proposta di matrimonio. Sempre più simile a Uomini e Donne, insomma. - CostantiniChia : RT @MustErminea: A mia madre, la notte prima del matrimonio. Tradizione ancora in uso, con risvolti tragicomici oggi ?? Mia madre mi raccont… -