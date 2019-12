Marvel | annunciato un nuovo prequel di Marvel' s Avengers

Avengers : Damage Control è il nuovo ambizioso progetto annunciato da Marvel Studios : Dopo aver conquistato il mondo cinematografico con un universo di incredibile successo di critica e pubblico in continua espansione, Marvel sta tentando di acquisire sempre maggiore importanza anche nel mondo videoludico e in particolare in un ambito non sempre così fortunato ma indubbiamente molto interessante come la realtà virtuale.Il nuovo progetto annunciato da Marvel Studios è legato alla VR ma si tratta di qualcosa di molto diverso ...