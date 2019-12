Maria De Filippi rimprovera Belen Rodriguez davanti a tutti | l’argentina si ribella così…

Maria De Filippi al TG 5 parla della carriera e di Maurizio Costanzo : 'Mi critica sempre' : Maria De Filippi si è lasciata molto andare nel corso di un'intervista con il TG 5. In tale occasione, quella che viene da sempre etichettata come "la regina della tv", ha deciso di smentire categoricamente questo appellativo. A suo avviso, infatti, non si sente minimamente una regina, specie perché questo implicherebbe l'incombenza di responsabilità molto forti. Durante la chiacchierata, inoltre, la conduttrice di moltissimi programmi Mediaset ...

Giulia Quattrociocche sceglie Daniele Schiavon - Maria De Filippi consola Alessandro che piange : Scelta a sorpresa nella puntata di “Uomini e Donne” dell’1 dicembre. La tronista Giulia Quattrociocche ha scelto il corteggiatore Daniele Schiavon pur senza averlo preventivato. Già da settimane presa in maniera evidente dal 24enne romano, la tronista ha voluto concludere il suo percorso senza che fosse organizzata per lei la scelta canonica. È stata la conduttrice Maria De Filippi a spingerla verso questo epilogo, evidenziando le ...

Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 - Adriano Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento, giunto all’episodio 2 (dopo la rinascita). Adriano Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Celentano duetta con Morandi e sulle note di “Azzurro” si apre il sesto episodio del cartone animato scritto e diretto da Adriano Celentano. The post Pre Show Adrian la serie ...

Maria De Filippi risponde a tono a chi la chiama regina della tv : Maria De Filippi risponde a chi la definisce “regina della televisione”, svelando qual è il suo segreto. La conduttrice è al timone di numerosi programmi di successo, da C’è Posta per Te ad Amici, passando per Uomini e Donne, Amici Celebrities e Tu Sì Que Vales. Negli anni in tanti l’hanno etichettata come la regina della tv, ma sembra che questa definizione le stia un po’ stretta. “Io regina della ...

Veronica Burchielli prende in giro Uomini e Donne | Maria De Filippi complice : Veronica Burchielli prende in giro Uomini e Donne, complice di questo gesto anche la padrona di casa Maria De Filippi, costa sta succedendo al trono della nuova arrivata? Il percorso di Veronica Burchielli è iniziato qualche settimana fa dopo aver detto di no al tronista per cui lei era corteggiatrice, Alessandro Zarino. Maria De Filippi […] L'articolo Veronica Burchielli prende in giro Uomini e Donne | Maria De Filippi complice proviene ...

Scandalo da Maria De Filippi : ‘Vergogna - siamo usciti una volta e l’abbiamo fatto poi è scappata alle 5 del mattino…’ : La confessione di Armando su Valentina F. Qualche giorno fa durante la messa in onda del Trono over di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha rivelato pubblicamente di avere passato una notte con Valentina Fabbri. Una situazione che non è stata raccontata alla redazione del dating show di Maria De Filippi. “Hai dormito con me […] L'articolo Scandalo da Maria De Filippi: ‘Vergogna, siamo usciti una volta e l’abbiamo fatto poi è scappata ...

Maria De Filippi lo fa fuori da Amici : la clamorosa eliminazione dal talent show [FOTO] : Tagliato fuori dal talent show Amici di Maria De Filippi Ebbene sì, Paolo Ciavarro non farà parte della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma la sua clamorosa assenza non è stata annunciata da nessuno ma lo hanno scoperto i telespettatori guardando il daytime su Real Time. Infatti nella fascia quotidiana ci sono […] L'articolo Maria De Filippi lo fa fuori da Amici: la clamorosa eliminazione dal talent show [FOTO] proviene da ...

Francesco Monte ringrazia Maria De Filippi : “Mi hai salvato dal dolore” : Francesco Monte ringrazia Maria De Filippi: lo ha aiutato a superare una delle fasi più buie della sua vita Dio salvi la Regina… e Maria De Filippi. Tra le presentatrici più amate dal pubblico, Queen Mary ha la gratitudine anche di diversi personaggi noti, come Francesco Monte. Per i 58 anni compiuti dalla madrina televisiva, il […] L'articolo Francesco Monte ringrazia Maria De Filippi: “Mi hai salvato dal dolore” proviene da KontroKultura.

Maria De Filippi prima di Tu Si Que Vales : “Crollerò prima o poi” : Maria De Filippi preoccupata prima di Tu Si Que Vales: “prima o poi crollerò anch’io” Pronunciare Maria De Filippi significa dire la parola successo. Tutti i suoi programmi, dal lunedì al sabato, riescono a tenere incollati milioni di telespettatori coinvolgendo una platea variegata, dai più giovani fino agli anziani. Uomini e Donne, C’è Posta Per Te, Tu Si Que Vales e Amici, sono una fabbrica di successo e gli unici ...

Auguri Tina Cipollari! Maria De Filippi non poteva dimenticare il suo compleanno : la sorpresa a Uomini e Donne : A Uomini e Donne Tina Cipollari è un simbolo, un’istituzione. Sono anni e anni che ricopre il ruolo di opinionista fissa insieme a Gianni Sperti ma si è tutt’altro che ‘ammorbidita’ con i protagonisti del programma. Soprattutto con Gemma Galgani, che continua a essere la sua ‘preda’ preferita. Quest’anno, poi, la Vamp di Canale 5 ha inaugurato la nuova stagione di Uomini e Donne con una sfida: ha promesso a Maria De Filippi che sarebbe ...

Amici - colpo di scena : “Abbandona la scuola”. La decisione comunicata direttamente a Maria De Filippi : Amici 19, colpo di scena nella scuola più famosa della tv. Le anticipazioni della puntata che vedremo in onda sabato 30 novembre, fornite dal sito Il Vicolo delle News, parlano di un abbandono improvviso. Protagonista un ballerino che non sarebbe affatto contento del suo percorso nel talent e dunque pronto a lasciare il banco. Stiamo parlando di un ballerino che è stato già messo in discussione da una delle prof più temibili, Alessandra ...

Amici di Maria De Filippi - Anna Pettinelli criticata : “Perchè è in giuria?” : Amici 19, Anna Pettinelli attaccata da una telespettatrice: “Perchè fa parte della giuria? Come è noto, Anna Pettinelli è la nuova insegnante di canto di Amici di Maria De Filippi. La ‘bella patata’ di Temptation Island Vip ha preso il posto di Alex Britti. L’arrivo di un nuovo professore era stato anticipato direttamente sui profili social di Amici 19 e questo ha spaccato l’opinione pubblica. Gigi di Enna ha ...

Maria De Filippi difende Giulio dagli attacchi della rete : 'Bufale su Uomini e Donne' : Oggi, venerdì 29 novembre, è andata in onda una puntata di Uomini e Donne molto movimentata: all'inizio, infatti, Maria De Filippi ha dovuto dare al pubblico delle spiegazioni su un'ipotetica conoscenza pregressa tra Giulio Raselli e Giulia D'Urso. In merito alla foto che circolava sul web nelle scorse settimane di un approccio in vacanza tra il tronista e una ragazza, la presentatrice ha dimostrato che la mora in questione non era la ...

Francesco Monte su Maria De Filippi : “Mi ha fatto superare un dolore” : Francesco Monte fa una rivelazione su Maria De Filippi: “Grazie a lei, ho superato un dolore” Non solo opportunità lavorative e successo, in alcuni casi Maria De Filippi ha salvato dal baratro diverse persone che hanno partecipato ai suoi programmi di grande successo, come Francesco Monte. In occasione del 58esimo compleanno della conduttrice di C’è Posta Per Te, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e grande ...