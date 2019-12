Marco Carta pubblica la prima foto assieme al fidanzato Sirio

Marco Carta - prima foto di coppia con il fidanzato Sirio detto Ufi : L’atmosfera natalizia convince Marco Carta a mostrare per la prima volta sui social il fidanzato, Sirio Campedelli detto Ufi. Il cantante si fa fotografare per le vie addobbate di Roma accanto al ragazzo con una dolce dedica: “In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte. #Ufi ?? #UnafotoDiMeEDiTe”. View this post on Instagram In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa ...

Marco Carta - prima foto di coppia con il fidanzato Sirio Campedelli detto Ufi : L’atmosfera natalizia convince Marco Carta a mostrare per la prima volta sui social il fidanzato, Sirio Campedelli detto Ufi. Il cantante si fa fotografare per le vie addobbate di Roma accanto al ragazzo con una dolce dedica: “In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte. #Ufi ?? #UnafotoDiMeEDiTe”. View this post on Instagram In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa ...

Marco Carta - prima foto social col fidanzato Sirio : Marco Carta, 35 anni, è legato a Sirio Campedelli da circa quattro anni. Finora però non aveva mai postato foto del compagno, che lui chiama affettuosamente Ufi, sui suoi profili social. Perché era ben deciso a proteggere la privacy del fidanzato: «Conviviamo da tre anni, ma Sirio desidera una vita normale, non vuole che la sua faccia venga spiattellata ovunque», aveva spiegato qualche tempo fa il cantante a Caterina Balivo ospite del ...

Marco Carta - la prima foto social col fidanzato fa il botto : “Scelgo te mille volte”. Amore allo stato puro : Marco Carta è innamorato. Innamorato pazzo. E il suo fidanzato è Sirio Filippo Campedelli. Se finora si era trattato solo di notizie “rubate”, stavolta le cose stanno diversamente. È stato proprio Marco Carta a ufficializzare la relazione con il compagno. Lo ha fatto su Instagram postando una foto che lo ritrae insieme al fidanzato. Si tratta del primo scatto social insieme e questo fa capire che i due fanno davvero sul serio. “In mezzo a tanti, ...

Marco Carta mostra per la prima volta il suo fidanzato su Instagram : Marco Carta mostra il volto del suo fidanzato su Instagram. Si tratta della prima volta per Sirio, che sino ad oggi non era mai comparso, se non di spalle, nel profilo social del cantante. A un anno dal coming out, avvenuto nel salotto di Barbara D’Urso, l’ex vincitore di Amici ha ufficializzato il fidanzamento, mostrando Sirio ai suoi fan. Nella foto, scattata in via Frattina, nel centro di Roma, si vede ...

Marco Carta mostra per la prima volta il suo fidanzato su Instagram : Marco Carta mostra il volto del suo fidanzato su Instagram. Si tratta della prima volta per Sirio, che sino ad oggi non era mai comparso, se non di spalle, nel profilo social del cantante. A un anno dal coming out, avvenuto nel salotto di Barbara D’Urso, l’ex vincitore di Amici ha ufficializzato il fidanzamento, mostrando Sirio ai suoi fan. Nella foto, scattata in via Frattina, nel centro di Roma, si vede Marco in piedi accanto al ...

Marco Carta e il fidanzato Sirio - la prima foto insieme sui social : “Scelgo te mille volte” : Marco Carta è tornato a sorridere sui social e insieme a lui anche il suo compagno Sirio Campedelli. I due sono fidanzati da un po’, ma fino adesso il cantante non aveva mai pubblicato alcuna foto che li ritraesse insieme sul suo profilo Instagram. Lo scatto insieme a Roma Non è mai stato un mistero il fatto che Marco Carta avesse deciso di tutelare la privacy del suo compagno, cercando di tenerlo lontano dall’assedio ...

Marco Carta mostra il fidanzato Sirio (FOTO). Barbara D’Urso snobbata : Barbara D’Urso snobbata da Marco Carta? Lui presenta il fidanzato Sirio sui social La scorsa estate è stato paparazzato in diverse occasioni in compagnia del suo amato fidanzato Sirio Campedelli, Marco Carta ha deciso di presentarlo ufficialmente, e per la prima volta, sui suoi profili social ufficiali. Dopo aver fatto coming out in tv a Domenica Live, nel corso di una intervista emozionante rilasciata a Barbara D’Urso, più che mai ...

Marco Carta e Sirio foto insieme/ Presenta fidanzato su social - non da Barbara D'Urso : Marco Carta e Sirio, foto insieme al fidanzato su Instagram. Il cantante lo Presenta sui social, non da Barbara D'Urso: perché? Dopo il coming out da lei...

Marco Carta presenta il fidanzato Sirio : “Scelgo te mille volte” FOTO : La prima FOTO di Marco Carta col fidanzato Sirio Marco Carta è ufficialmente uscito allo scoperto col fidanzato Sirio. Il cantante e il compagno stanno insieme da ben quattro anni ma solo di recente la loro storia d’amore è diventata pubblica. Dopo il coming out da Barbara d’Urso l’artista lanciato da Amici non si è […] L'articolo Marco Carta presenta il fidanzato Sirio: “Scelgo te mille volte” FOTO proviene ...

UeD Veronica Fedolfi : tutta la verità su Giulio - Zarino e Marco Cartasegna : UeD Veronica Fedolfi, l’intervista: tutta la verità su Giulio Raselli (“Si è incasinato”), Zarino e il gossip su Marco Cartasegna Veronica Fedolfi è stata una delle corteggiatrici più chiacchierate del trono di Uomini e Donne di Giulio Raselli. Peccato che il giovanotto l’abbia poi eliminata, suscitando varie polemiche. Durante il suo percorso nel programma non […] L'articolo UeD Veronica Fedolfi: tutta la verità su ...

Paolo Bonolis si scaglia contro l’ex tronista Marco Cartasegna : A Paolo Bonolis non è andato giù le parole che ha detto l’ex tronista Marco Cartasegna e sui social gli va contro, la vicenda inizia il 13 novembre quando i due hanno preso parte alla partita benefica della Nazionale Italiana Cantanti, ma Cartasegna non ha gradito il soggiorno e su “Instagram” ha offeso la città di Frosinone. Parole che non sono andate giù a Bonolis. “Se un cogl**ne dice cose sgradevoli, perché ascoltarlo?”, ...

Paolo Bonolis si scaglia contro l’ex tronista Marco Cartasegna : A Paolo Bonolis non è andato giù le parole che ha detto l’ex tronista Marco Cartasegna e sui social gli va contro, la vicenda inizia il 13 novembre quando i due hanno preso parte alla partita benefica della Nazionale Italiana Cantanti, ma Cartasegna non ha gradito il soggiorno e su “Instagram” ha offeso la città di Frosinone. Parole che non sono andate giù a Bonolis. “Se un cogl**ne dice cose sgradevoli, perché ascoltarlo?”, ...

Paolo Bonolis contro l’ex tronista Marco Cartasegna : Paolo Bonolis sui social ha attaccato l’ex tronista Marco Cartasegna. Il tutto inizia il 13 novembre i due hanno preso alla partita benefica della Nazionale Italiana Cantanti, ma Cartasegna non ha gradito il soggiorno e su “Instagram” ha offeso la città. Parole che non sono andate giù a Bonolis. “Se un cogl**ne dice cose sgradevoli, perché ascoltarlo?”, ha replicato Bonolis su “Facebook”. Cartasegna non ha apprezzato la qualità ...