Marcello Dell' Utri torna libero | ha scontato la pena

Pena scontata - da domani Marcello Dell’Utri sarà un uomo libero : Marcello Dell’Utri finirà di scontare la sua Pena domani e tornerà a essere un uomo libero. L’ex senatore di Forza Italia che era stato condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa e si trovava in detenzione domiciliare per motivi di salute da luglio del 2018, potrà lasciare la sua abitazione di Milano. Dopo una breve fuga in Libano, tentata alla vigilia della pronuncia della Cassazione che ha poi reso ...

Il Paradiso delle signore - trame 9-13 dicembre : Salvatore e Marcello vincono al totocalcio : 'Il Paradiso delle signore' riscuote sempre molto successo grazie alle sue storie ricche di colpi di scena: le anticipazioni sulle trame delle puntate dal 9 al 13 dicembre rivelano che Salvatore e Marcello, avendo vinto al totocalcio, decideranno di rilevare la caffetteria e che Silvia non sopporterà il fatto che Clelia sia rimasta a Milano, divenendo così preda della gelosia. Sempre nelle stesse puntate vedremo che Marta rimarrà a casa a causa ...

Il Paradiso delle Signore - spoiler 2/12 : Marcello e Angela in crisi per l'affitto : Il Paradiso delle Signore 4 è pronto per un'altra settimana ricca di sorprese per i telespettatori. Nella puntata di lunedì 2 dicembre, un personaggio molto amato tornerà a Milano: Clelia Calligaris. Nel frattempo, Marta e Vittorio rientreranno da Parigi e per Marcello e Angela continueranno i problemi economici. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, lunedì 2 dicembre: Clelia ritorna a Milano Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 ...

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni : SALVO e Marcello - nuova idea per il lavoro : A Il Paradiso delle Signore, dopo la notizia della perdita di lavoro, per Salvatore (Emanuel Caserio) si prospettano tempi bui. La fiction daily di Rai 1 ci annuncia infatti un periodo di crisi tra il giovane Amato e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Come si evince dalle puntate già viste, la fine del lavoro in caffetteria sarà motivo di grossi problemi per il giovane cameriere, desideroso più che mai nel voler creare una famiglia insieme alla sua ...

Stadio della Roma - nel processo Marcello De Vito chiama a testimoniare Virginia Raggi : Virginia Raggi è stata chiamata a testimoniare al processo che vede Marcello De Vito imputato per corruzione, nell’ambito di un filone d’indagine sul nuovo Stadio dell’As Roma. Il nome della sindaca della capitale è stato inserito nella lista testi presentata dagli avvocati del presidente dell’Assemblea capitolina, arrestato il 20 marzo scorso e tornato libero – dopo circa 9 mesi fra carcere e domiciliari – il 19 novembre. Il processo si ...

Il Paradiso delle Signore - trama 27 novembre : Marcello vuole un risarcimento da Umberto : La soap opera de Il Paradiso delle Signora continua con il suo grande successo sulla tv statale. La trama in onda il 27 novembre rivela che Marcello Barbieri chiederà un risarcimento ad Umberto Guarnieri per l'incidente accaduto ad Angela. Proprio quest'ultima sarà l'oggetto delle attenzioni di Riccardo, rimasto solo dopo la partenza di Nicoletta. Il Paradiso delle Signore, puntata 27 novembre: Agnese in ansia per Salvatore Grandi novità ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 novembre 2019 : Guai in vista per Salvatore e Marcello : Anita informa Salvatore e Marcello della sua intenzione di vendere la Caffetteria mentre Angela scopre qualcosa di più su Riccardo e la sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni : Marcello ricatta Umberto : Marcello chiede a Umberto un indennizzo per l'incidente di sua sorella Angela, investita da Riccardo.

Il Paradiso delle Signore 4 - spoiler venerdì 22/11 : Marcello parla con Federico : Il Paradiso delle Signore 4 è giunto al termine della sesta settimana di programmazione. La puntata di venerdì 22 novembre sarà molto emozionante, perché Riccardo, in preda alla disperazione, commetterà un gesto che coinvolgerà anche Angela. Marcello, intanto, intercetterà la telefonata di Federico e scambierà due parole con lui. Vittorio Conti scoprirà che Patrizia nasconde un segreto. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 22 ...

Inchiesta sullo stadio della Roma - Marcello De Vito è tornato in libertà : Nel M5s si è riaperta la 'ferita' della vicenda che riguarda Marcello De Vito. Il presidente dell'Assemblea Capitolina è tornato in libertà dopo sei mesi, tra carcere e domiciliari. De Vito è indagato perché, secondo i pm, avrebbe sfruttato la sua posizione ai vertici del Comune di Roma per influenzare le decisioni dell'amministrazione nell'ambito dell'iter autorizzativo dello stadio dell'As Roma. Sono state le dichiarazioni ...

Il Paradiso delle Signore - trama puntate dal 25 al 29 novembre 2019 : Marcello Perde il Lavoro! : Il Paradiso delle Signore, trama puntate dal 25 al 29 novembre 2019: Marcello e Salvatore ricevono una pessima notizia, intanto Angela soffre dopo l’incidente avvenuto per colpa di Riccardo… Il Paradiso delle Signore appassiona i telespettatori non soltanto con le storie dei protagonisti, ma anche con le vicende dei personaggi secondari. Nella settimana dal 25 al 29 novembre 2019, le storie si concentrano in particolar modo su di ...

Stadio Roma - Marcello De Vito (M5S) torna libero : accolta la richiesta del presidente dell'Assemblea Capitolina : torna libero Marcello De Vito, presidente del'Assemblea Capitolina, espulso dal M5S, arrestato per l'accusa di corruzione nel marzo scorso in uno dei filoni dell'indagine sul nuovo Stadio...

